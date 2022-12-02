"Стали врагами Христа", — Медведев об обысках СБУ в храмах УПЦ МП

Российский политик заявил, что всему христианскому миру следует относиться к властям Украины как к врагам. И пригрозил беспощадным возмездием свыше.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о санкциях СНБО в отношении деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата. Политик утверждает, что у священнослужителей отбирается церковное имущество и что якобы священников и прихожан подвергают избиениям. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

"Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром", — говорится в публикации.

Медведев также заявил, что преследование УПЦ МП якобы началось при бывшим президенте Украины Петре Порошенко.

Он утверждает, что Порошенко пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради переизбрания, которое не состоялось.

"Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло", — заявил Медведев, добавив, что верующих в Украине принуждают к посещению "правильных" церквей.

Бывший российский президент считает, что киевские власти стали врагами Христа и православной веры и всему христианскому миру следует относиться к ним как к врагам.

Дальше Медведев напомнил "киевским христопродавцам" стих из книги пророка Иезекииля 7:9:

"И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель".

Напомним, что Дмитрий Медведев пообещал спасти мир от Сатаны, а врагов пригрозил отправить в геенну огненную". Политик, ко всему прочему, объяснил, почему масштабная война началась только в 2022, и почему РФ так долго ждала.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Медведев упрекнул США в "экономической неверности", заявив, что США "обошлись с Европой как с уличной девкой".