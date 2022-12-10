"Корупція та відмивання грошей": у Бельгії затримали заступника голови Європарламенту, – Politico

У Бельгії заарештували чотирьох осіб, які звинувачуються в отриманні хабарів від влади Катару. Під час обшуків в одного із затриманих виявили 500 тисяч євро готівкою.

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Центральне управління боротьби з корупцією в Брюсселі здійснило серію обшуків і затримало генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Луку Вісентіні, екс-депута Європарламенту П'єр-Антоніо Панзері та його колишнього помічника, а також заступника голови Європарламенту Єву Кайлі підозру. Про це пише Politico.

Віце-президента Європарламенту Єву Кайлі було виключено з грецької соціалістичної партії, а також відсторонено від участі в групі соціалістів і демократів у парламенті.

Загалом поліція Бельгії оглянула 16 будинків у Брюсселі та у найближчих населених пунктах. Повідомляється, що у П'єра-Антоніо Панзері знайдено 500 тисяч євро. У прокуратурі звинуватили затриманих політиків у створенні корупційних схем та відмиванні грошей.

У виданні зазначають, що проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі стало предметом гострих дискусій серед парламентаріїв. Деякі політики вказували на "репресивну політику щодо прав ЛГБТ та робітників мігрантів".

Влада Катару звинувачується у спробі впливати на політику та економіку Європарламенту. Представники прокуратури заявляють про те, що в країні Перської затоки переслідували європейських посадових осіб, а також надавали їм "значні суми грошей" та "важливі подарунки" для просування своїх інтересів.

"Враховуючи серйозність звинувачень, доти, доки компетентні органи не нададуть відповідної інформації та роз'яснення, ми просимо призупинити роботу над будь-якими файлами та пленарними голосуваннями, що стосуються держав Перської затоки, особливо лібералізації візового режиму та запланованих візитів", — зазначають у соціал-демократичній фракції Європейського Парламенту.

Нагадаємо, що суд Німеччини ухвалив рішення взяти під варту 23 затриманих осіб, яких підозрюють у підготовці державного перевороту. Серед затриманих є громадянка Російської Федерації.

Ще Фокус писав про те, що у федеральному суді Брукліна оприлюднили звинувачення по 7 пунктах депутату Верховної Ради України Андрію Деркачу. Політика звинувачують у відмиванні грошей, шахрайстві та незаконному придбанні елітної нерухомості у Беверлі-Хіллз.