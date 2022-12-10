"Коррупция и отмывание денег": в Бельгии задержали замглавы Европарламента, – Politico

В Бельгии арестовали четырех человек, обвиняемых в получении взяток от властей Катара. В ходе обысков у одного из задержанных обнаружили 500 тысяч евро наличными.

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Центральное управление по борьбе с коррупцией в Брюсселе осуществило серию обысков и задержало генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини, экс-депута Европарламента Пьер-Антонио Панзери и его бывшего помощника, а также заместителя главы Европарламента Еву Кайли по подозрению в коррупции. Об этом пишет Politico.

Вице-президент Европарламента Ева Кайли была исключена из греческой социалистической партии, а также отстранена от участия в группе социалистов и демократов в парламенте.

Всего полиция Бельгии осмотрела 16 домов в Брюсселе и в ближайших населенных пунктах. Сообщается, что у Пьера-Антонио Панзери найдено 500 тысяч евро. В прокуратуре обвинили задержанных политиков в создании коррупционных схем и отмывании денег.

В издании отмечают, что проведение Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре стало предметом острых дискуссий среди парламентариев. Некоторые политики указывали на "репрессивную политику в отношении прав ЛГБТ и рабочих мигрантов".

Власти Катара обвиняются в попытке влиять на политику и экономику Европарламента. Представители прокуратуры заявляют о том, что в стране Персидского залива преследовали европейских должностных лиц, а также предоставляли им "значительные суммы денег" и "важные подарки" для продвижения своих интересов.

"Учитывая серьезность обвинений, до тех пор, пока компетентные органы не предоставят соответствующую информацию и разъяснения, мы просим приостановить работу над любыми файлами и пленарными голосованиями, касающимися государств Персидского залива, особенно либерализации визового режима и запланированных визитов", — завиляют в социал-демократической фракции Европейского парламента.

Напомним, что суд Германии принял решение взять под стражу 23 задержанных лиц, которых подозревают в подготовке государственного переворота. Среди задержанных есть гражданка Российской Федерации.

Еще Фокус писал о том, что в федеральном суде Бруклина обнародовали обвинение по 7 пунктам депутату Верховной Рады Украины Андрею Деркачу. Политика обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном приобретении элитной недвижимости в Беверли-Хиллз.