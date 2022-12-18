Через 68 років: у США зняли підозри з "батька атомної бомби" Оппенгеймера (відео)

Видатного американського вченого підозрювали у зв'язках із комуністами та перешкоді створенню водневої бомби. У результаті у 1954 році Оппенгеймера було відсторонено від усіх секретних проєктів.

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Міністерство енергетики США скасувало рішення про заборону допускати до секретних державних даних керівника проєкт "Манхеттен" з розробки атомної бомби Роберта Оппенгеймера. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

У заяві сказано, що "батьку атомної бомби" закрили доступ до відомостей ще 1954 року, проте наразі Міністерство визнає, що це було хибним рішенням. У зв'язку з цим Міністерство звинуватило Комісію з атомної енергії, правонаступником якої воно стало у порушенні власних правил.

"З плином часу з'являється все більше доказів упередженості та несправедливості процесу, який був підданий доктору Оппенгеймеру, у той час як докази його відданості та любові до країни тільки підтверджуються", — йдеться в заяві.

У публікації зазначено, що у 1963 році Комісія з атомної енергії навіть обрала Оппенгеймера номінантом на присудження престижної премії Енріко Фермі, посилаючись на його "наукове та адміністративне лідерство не лише у розробці атомної бомби, але й у створенні фундаменту для численних мирних застосувань атомної енергії .

"В якості агентства-наступника Комісії з атомної енергії на Міністерство енергетики було покладено відповідальність за виправлення історичних помилок і визнання глибокого внеску доктора Оппенгеймера в нашу національну оборону та наукове підприємство загалом", — наголосили в Міністерстві.

Як Оппенгеймер опинився під підозрою

Діяльність американського фізика Роберта Оппенгеймера була оточена кількома рубежами таємності. Однак відомо, що у 1942 році було засновано так званий Манхеттенський інженерний округ, учасники якого займалися створенням атомної бомби. Керівником наукової стороною "Манхеттенського проєкту" було призначено Оппенгеймера, який перед призначенням на високу посаду більше року проходив перевірку.

[ + – ] Бейдж керівника "Манхеттенського проєкту"

Її тривалість була пов'язана з тим, що брат Оппенгеймера Френк, який теж був фізиком, і дружина Роберта Кетрін поділяли комуністичні погляди. В американському уряді побоювалися, що на фізика могли вийти радянські агенти, проте вчений перейшов перевірку.

[ + – ] Френк Оппенгеймер, як і його брат, був фізиком

Тим часом, коли атомні перегони вже були в розпалі, Вашингтон влаштував "закручування гайок" у сфері таємності, виділяючи мільйони доларів на нескінченні перевірки співробітників, які працюють у режимних підприємствах. У 1953 році конгресмен Вільям Борден написав у ФБР листа, в якому він висловив низку побоювань щодо благонадійності Роберта Оппенгеймера. Йому здалося, що фізик ставить "палиці в колеса" проєкту зі створення водневої бомби.

"З середини 1946-го і до 31 січня 1950 він виключно вміло впливав на військову еліту і на Комісію з атомної енергії (КАЕ), сповільнюючи розробку водневої бомби. Після 31 січня 1950 невпинно прагнув загальмувати американську програму "Н-bomb", — йшлося в листі.

У результаті вченому висунули звинувачення за 24 пунктами, які об'єднувалися одним поняттям — нелояльність. З них 23 пункти стосувалися його можливих зв'язків із комуністами і один пункт стосувався його "негативного впливу на створення термоядерної зброї". І хоча американське суспільство було на боці фізика, його все ж таки відсторонили практично від усіх секретних розробок.

[ + – ] Роберт Оппенгеймер говорить про створення атомної бомби

Раніше повідомлялося, що у Москві побоюються планів США щодо нейтралізації російської ядерної зброї за допомогою неядерних перспективних вогневих систем. Йдеться про запобіжні силові дії, спрямовані на придушення ядерного потенціалу Росії.