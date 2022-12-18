68 лет спустя: в США сняли подозрения с "отца атомной бомбы" Оппенгеймера (видео)

Выдающегося американского ученого подозревали в связях с коммунистами и препятствии созданию водородной бомбы. В итоге в 1954 году Оппенгеймер был отстранен от всех секретных проектов.

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Министерство энергетики США отменило решение о запрете допускать к секретным государственным данным руководителя проектом "Манхэттен" по разработке атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что "отцу атомной бомбы" закрыли доступ к сведениям еще в 1954 году, однако теперь Министерство признает, что это было ошибочным решением. В связи с этим Министерство обвинило Комиссию по атомной энергии, правопреемником которой оно стало, в нарушении собственных правил.

"С течением времени появляется все больше доказательств предвзятости и несправедливости процесса, которому был подвергнут доктор Оппенгеймер, в то время как доказательства его преданности и любви к стране только подтверждаются", — говорится в заявлении.

В публикации отмечено, что в 1963 году Комиссия по атомной энергии даже выбрала Оппенгеймера номинантом на присуждение престижной премии Энрико Ферми, ссылаясь на его "научное и административное лидерство не только в разработке атомной бомбы, но и в создании фундамента для многочисленных мирных применений атомной энергии".

"В качестве агентства-преемника Комиссии по атомной энергии на Министерство энергетики была возложена ответственность за исправление исторических ошибок и признание глубокого вклада доктора Оппенгеймера в нашу национальную оборону и научное предприятие в целом", — подчеркнули в Министерстве.

Как Оппенгеймер оказался под подозрением

Деятельность американского физика Роберта Оппенгеймера была окружена несколькими рубежами секретности. Однако известно, что в 1942 году был основан так называемый Манхэттенский инженерный округ, участники которого занимались созданием атомной бомбы. Руководителем научной стороной "Манхэттенского проекта" был назначен Оппенгеймер, который перед назначением на высокий пост больше года проходил проверку.

[ + – ] Бейдж руководителя "Манхэттенского проекта"

Ее продолжительность была связана с тем, что брат Оппенгеймера, Фрэнк, который тоже был физиком, и жена Роберта, Кэтрин, разделяли коммунистические взгляды. В американском правительстве опасались, что на физика могли выйти советские агенты, тем не менее ученый проверку прошел.

[ + – ] Фрэнк Оппенгеймер, как и его брат был физиком

Между тем, когда атомная гонка уже была в разгаре, Вашингтон устроил "закручивание гаек" в области секретности, выделяя миллионы долларов на бесконечные проверки сотрудников, работающих в режимных предприятиях. В 1953 году конгрессмен Уильям Борден написал в ФБР письмо, в котором он высказал ряд опасений относительно благонадежности Роберта Оппенгеймера. Ему показалось, что физик ставит "палки в колеса" проекту по созданию водородной бомбы.

"С середины 1946-го и до 31 января 1950 года он исключительно умело оказывал влияние на военную элиту и на Комиссию по атомной энергии (КАЭ), замедляя разработку водородной бомбы. После 31 января 1950 года неустанно стремился затормозить американскую программу "Н-bomb", — говорилось в письме.

В итоге ученому были предъявлены обвинения по 24 пунктам, которые объединялись одним понятием — нелояльность. Из них 23 пункта касались его возможных связях с коммунистами и один пункт касался его "отрицательному влиянию по созданию термоядерного оружия". И хотя американское общество было на стороне физика, его все же отстранили практически от всех секретных разработок.

[ + – ] Роберт Оппенгеймер говорит о создании атомной бомбы

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