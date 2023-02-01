Під час атаки загадкового морського монстра скат залишився без крил (фото)

Рибалка Ліам Кенні, який витяг страхітливий улов з річки Суон, зазначив, що понівечена тварина без кількох частин тіла — найстрашніше, що він коли-небудь ловив.

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Жителі австралійського Перта побоюватися таємничого морського чудовиська після виловленої з річки Суон знівеченої туші ската. Про це повідомляє The Mirror.

Рибалка Ліам Кенні, описуючи свій улов в інтерв'ю журналістам, зазначив, що понівечений скат без кількох частин тіла — це найжахливіше, що йому колись вдавалося витягти з морських глибин.

[ + – ] Сліди щелеп тупорилої, найнебезпечнішої акули для людини

З кожного боку крила не вистачало двох великих частин, очевидно, відкушених якоюсь морською твариною. Кенні припускає, що це сліди від великої особини акули-бика.

Акули-замбезі, як акул-биків або тупорилих акул, називають в Африці, або акули озера Нікарагуа (у Нікарагуа, відповідно) мешкають у теплих прибережних морських та річкових водах. Їх вважають найнебезпечнішими представниками виду.

Користувачі відзначили сліди трьох укусів на тому, що залишилося від ската, довжина якого близько метра.

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Нагадаємо, що нещодавно в Австралії акула напала на 8-річну дитину, яка вирішила похвалитися своїм уловом — кораловою фореллю.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені відзначають протистояння акул та косаток за вплив в океані. Акули змушені залишати своє звичне місце існування, що може призвести до зміни ієрархії серед морських тварин.