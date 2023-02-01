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Під час атаки загадкового морського монстра скат залишився без крил (фото)

тупорила акула
Фото: Facebook | Сліди укусів тупорилої акули, або сірої акули-бика, однією з найнебезпечніших акул

Рибалка Ліам Кенні, який витяг страхітливий улов з річки Суон, зазначив, що понівечена тварина без кількох частин тіла — найстрашніше, що він коли-небудь ловив.

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Жителі австралійського Перта побоюватися таємничого морського чудовиська після виловленої з річки Суон знівеченої туші ската. Про це повідомляє The Mirror.

Рибалка Ліам Кенні, описуючи свій улов в інтерв'ю журналістам, зазначив, що понівечений скат без кількох частин тіла — це найжахливіше, що йому колись вдавалося витягти з морських глибин.

Тупорила акула, або сіра бичача акула Fullscreen
Сліди щелеп тупорилої, найнебезпечнішої акули для людини

З кожного боку крила не вистачало двох великих частин, очевидно, відкушених якоюсь морською твариною. Кенні припускає, що це сліди від великої особини акули-бика.

Акули-замбезі, як акул-биків або тупорилих акул, називають в Африці, або акули озера Нікарагуа (у Нікарагуа, відповідно) мешкають у теплих прибережних морських та річкових водах. Їх вважають найнебезпечнішими представниками виду.

Користувачі відзначили сліди трьох укусів на тому, що залишилося від ската, довжина якого близько метра.

Небезпечних тупорилих акул непросто відрізнити від інших акул

Нагадаємо, що нещодавно в Австралії акула напала на 8-річну дитину, яка вирішила похвалитися своїм уловом — кораловою фореллю.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені відзначають протистояння акул та косаток за вплив в океані. Акули змушені залишати своє звичне місце існування, що може призвести до зміни ієрархії серед морських тварин.