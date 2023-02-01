Во время атаки загадочного морского монстра скат остался без крыльев (фото)
Рыболов Лиам Кенни, вытащивший пугающий улов из реки Суон, отметил, что изуродованное животное без нескольких частей тела — самое чудовищное, что он когда-либо ловил.
Жители австралийского Перта опасаться таинственного морского чудовища после выловленной из реки Суон изуродованной туши ската. Об этом сообщает The Mirror.
Рыболов Лиам Кенни, описывая свой улов в интервью журналистам, отметил, что изуродованный скат без нескольких частей тела — это самое чудовищное, что ему когда-либо удавалось вытащить из морских глубин.
С каждой стороны крыла не хватало двух крупных частей, очевидно, откушенных каким-то морским животным. Кенни допускает, что это следы от пасли крупной особи бычьей акулы.
Акулы-замбези, как бычьих или тупорылых акул называют в Африке, или акулы озера Никарагуа (в Никарагуа, соответственно) обитают в теплых прибрежных морских и речных водах. Бычьи акулы считаются самыми опасными представителями вида.
Пользователи отметили следы трех укусов на том, что осталось от ската, длина которого около метра.
Напомним, что недавно в Австралии акула напала на 8-летнего ребенка, который решил похвастаться своим уловом — коралловой форелью.
Ранее Фокус сообщал, что ученые отмечают противостояние акул и косаток за влияние в океане. Акулы вынуждены покидать свою привычную среду обитания, что может привести к смене иерархии среди морских животных.