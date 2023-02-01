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Мир

Во время атаки загадочного морского монстра скат остался без крыльев (фото)

тупорылая акула
Фото: Facebook | Следы укусов тупорылая акула, или серой бычьей акула, одной из самых опасных акул

Рыболов Лиам Кенни, вытащивший пугающий улов из реки Суон, отметил, что изуродованное животное без нескольких частей тела — самое чудовищное, что он когда-либо ловил.

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Жители австралийского Перта опасаться таинственного морского чудовища после выловленной из реки Суон изуродованной туши ската. Об этом сообщает The Mirror.

Рыболов Лиам Кенни, описывая свой улов в интервью журналистам, отметил, что изуродованный скат без нескольких частей тела — это самое чудовищное, что ему когда-либо удавалось вытащить из морских глубин.

Тупорылая акула, или серая бычья акула Fullscreen
Следы челюстей бычьей, самой опасной акулы для человека

С каждой стороны крыла не хватало двух крупных частей, очевидно, откушенных каким-то морским животным. Кенни допускает, что это следы от пасли крупной особи бычьей акулы.

Акулы-замбези, как бычьих или тупорылых акул называют в Африке, или акулы озера Никарагуа (в Никарагуа, соответственно) обитают в теплых прибрежных морских и речных водах. Бычьи акулы считаются самыми опасными представителями вида.

Пользователи отметили следы трех укусов на том, что осталось от ската, длина которого около метра.

Опасных тупорылых акул непросто отличить от других акул

Напомним, что недавно в Австралии акула напала на 8-летнего ребенка, который решил похвастаться своим уловом — коралловой форелью.

Ранее Фокус сообщал, что ученые отмечают противостояние акул и косаток за влияние в океане. Акулы вынуждены покидать свою привычную среду обитания, что может привести к смене иерархии среди морских животных.