У Британії чоловік зізнався в спробі застрелити королеву з арбалета: що йому загрожує

Джасвант Чайл проник у Віндзорський замок на Різдво 2021 року і заявив про намір вбити Єлизавету II. Тепер він зізнався у злочині і чекає на вирок.

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Влада Великобританії готується винести вирок Джасванту Сінгху Чайлу, який зізнався в намірі вбити королеву Єлизавету II у Віндзорському замку 2021 року. Подробиці стали відомі виданню BBC.

Згідно зі звітом правоохоронців на Різдво 2021 року 21-річний Джасвант Сінгх Чайл у металевій масці, чорному одязі та озброєний арбалетом, рано-вранці переліз через паркан за допомогою мотузкових сходів і проник на територію Віндзорського замку, де Єлизавета II на той момент перебувала в ізоляції через пандемію COVID-19. Поліція зупинила чоловіка біля воріт, які ведуть в особисті покої монарха, і той двічі заявив: "Я тут, щоб убити королеву".

[ + – ] Джасвант Сінгх Чайл у масці та з арбалетом Фото: Скриншот

Один із офіцерів заздалегідь дістав електрошокер, і, як виявилося, не дарма, адже в руках зловмисника був заряджений арбалет високої потужності зі знятим запобіжником. Поліцейські зуміли затримати чоловіка без жертв — він сам кинув зброю і опустився на коліна на вимогу.

[ + – ] Арбалет, вилучений у Джасванта Чайла під час проникнення Фото: trump-elections

Зазначається, що Чайла доправили в лікарню Бродмур у Кроуторні, приблизно за 30 миль на захід від Лондона, де його пізніше заарештували. При ньому виявили записку з текстом: "Будь ласка, не знімайте з мене одяг, взуття та рукавички, маску тощо. Не хочу розтин, не хочу бальзамування, спасибі і пробачте".

[ + – ] Залізна маска Джасванта Чайла Фото: trump-elections

Перед тим, як вирушити до Віндзорського замку, Джасвант Чайл виклав у соціальні мережі Snapchat ролик, у якому поділився своїм наміром убити королеву. Він заявив, що вирішив помститися британцям за поводження з вихідцями із Південної Азії, посилаючись на бійню 1919 року в Амрітсарі, Індія, під час якої британські війська відкрили вогонь по демонстрантах, які виступали за незалежність.

[ + – ] Фото Джансванта Чайла із соцмереж Фото: The Sun

3 лютого Джасвант Чайл визнав себе винним у державній зраді, погрозі вбивством людини та зберіганні зброї. Повідомляється, що лікування в лікарні поліпшило психічне здоров'я настільки, щоб пацієнт міг виступити перед судом по відеозв'язку. 31 березня суд має винести йому остаточний вирок.

Як зазначає BBC, відповідно до Закону про державну зраду 1842 року злочином є напад на королеву або носіння вогнепальної чи наступальної зброї в її присутності з наміром спричинити їй травму або стривожити. Він передбачає покарання у вигляді побиття або тюремного ув'язнення на строк до семи років. 1981 року відповідно до цього закону до п'яти років в'язниці було засуджено Маркуса Сарджанта, який п'ять разів вистрілив у королеву холостими набоями під час параду Trooping the Colour у Лондоні.

Раніше Джасвант Чайл вже був присутнім на слуханнях справи з відеозв'язку. Він підтвердив своє ім'я та дату народження, але не робив жодних заяв.

Королева Великобританії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Останні години життя вона провела разом із дітьми та онуками у шотландському замку Балморал.