В Британии мужчина сознался в попытке застрелить королеву из арбалета: что ему грозит

Джасвант Чайл проник в Винзорский замок на Рождество 2021 года и заявил о намерении убить Елизавету II. Теперь он сознался в преступлении и ожидает приговора.

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Власти Великобритании готовятся вынести приговор Джасванту Сингху Чайлу, который признался в намерении убить королеву Елизавету II в Виндзорском замке в 2021 году. Подробности стали известны изданию BBC.

Согласно отчету правоохранителей на Рождество 2021 года 21-летний Джасвант Сингх Чайл в металлической маске, черной одежде и вооруженный арбалетом, ранним утром перелез через забор с помощью веревочной лестницы и проник на территорию Виндзорского замка, где Елизавета II на тот момент находилась в изоляции из-за пандемии COVID-19. Полиция остановила мужчину у ворот, ведущих в личные покои монарха, и тот дважды заявил: "Я здесь, чтобы убить королеву".

[ + – ] Джасвант Сингх Чайл в маске и с арбалетом Фото: Скриншот

Один из офицеров заранее достал электрошокер, и, как оказалось, не зря, ведь в руках злоумышленника был заряженный арбалет высокой мощности со снятым предохранителем. Полицейские сумели задержать мужчину без жертв — он сам бросил оружие и опустился на колени по требованию.

[ + – ] Арбалет, изъятый у Джасванта Чайла во время проникновения Фото: BBC

Отмечается, что Чайла доставили в больницу Бродмур в Кроуторне, примерно в 30 милях к западу от Лондона, где он позже был арестован. При нем обнаружили записку с текстом: "Пожалуйста, не снимайте с меня одежду, обувь и перчатки, маску и т.д. Не хочу вскрытие, не хочу бальзамирование, спасибо и простите".

[ + – ] Железная маска Джасванта Чайла Фото: BBC

Перед тем, как отправиться в Виндзорский замок, Джасвант Чайл выложил в социальные сети Snapchat ролик, в котором поделился своим намерением убить королеву. Он заявил, что решил отомстить британцам за обращение с выходцами из Южной Азии, сославшись на бойню 1919 года в Амритсаре, Индия, во время которой британские войска открыли огонь по демонстрантам, выступавшим за независимость.

[ + – ] Фото Джансванта Чайла из соцсетей Фото: The Sun

3 февраля Джасвант Чайл признал себя виновным в государственной измене, угрозе убийством человека и хранении оружия. Сообщается, лечение в больнице улучшило психическое здоровье настолько, чтобы пациент мог выступить перед судом по видеосвязи. 31 марта суд должен вынести ему окончательный приговор.

Как отмечает BBC, в соответствии с Законом о государственной измене 1842 года преступлением является нападение на королеву или ношение огнестрельного или наступательного оружия в ее присутствии с намерением причинить ей травму или встревожить. Он предусматривает наказание в виде порки или тюремного заключения на срок до семи лет. В 1981 году в соответствии с этим законом к пяти годам тюрьмы приговорили Маркуса Сарджанта, который пять раз выстрелил в королеву холостыми патронами во время парада Trooping the Colour в Лондоне.

Ранее Джасвант Чайл уже присутствовал на слушаниях дела по видеосвязи. Он подтвердил свое имя и дату рождения, но не делал никаких заявлений.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Последние часы жизни она провела вместе с детьми и внуками в замке шотландском замке Балморал.