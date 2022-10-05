В Британии будут судить мужчину, который пытался убить королеву Елизавету ІІ

Мужчина пробрался в Виндзорский замок с арбалетом на Рождество.

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20-летний Джасвант Сингх Чайл, обвиняемый в попытке убить покойную королеву Елизавету II в ее доме в Виндзорском замке, предстанет перед судом в будущем году. Об этом говорится в сообщении лондонского суда Олд-Бейли, передает Reuters.

Чайл, которому предъявлено обвинение в соответствии с Законом Великобритании о государственной измене, пробрался в Виндзорский замок с арбалетом на Рождество прошлого года, где собирался убить королеву Елизавету II.

Королева, которая умерла в прошлом месяце, в тот день была в замке со своим сыном, а теперь королем Чарльзом и другими членами семьи.

5 октября Чайл присутствовал на слушаниях его дела по видеосвязи. Во время процесса он только подтвердил свое имя и дату рождения. Суд сообщил, что его дело будут рассматривать 20 марта 2023 года. Планируется, что судебное разбирательство продлиться не более трех недель.

Во время слушаний обвиняемый не подавал заявлений о признании своей вины или раскаяния в содеянном. Следующее слушание состоится в декабре, дата которого пока не назначена.

Ранее Фокус сообщал, что Принц Гарри герцог Сассекский говорил неприятные вещи о своей мачехе, королеве-консорт Камилле Паркер-Боулз, также неприятные высказывания о Камилле часто звучали из уст покойной королевы Елизаветы II.

Также Фокус информировал, что Кейт Миддлтон во время похорон королевы Елизаветы II добавила к своему траурному образу особую деталь.