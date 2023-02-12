У Британії з аукціону продадуть речі знаменитого ката, який стратив нацистських злочинців

Альберт Пірпойнт був останнім катом Великобританії. Він стратив, зокрема, охоронців концтабору "Берген-Бельзен" і сумнозвісну Ірму Грезе.

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Речі останнього ката Британії, знаменитого Альберта Пірпойнта, продадуть із аукціону. Зазвичай такі лоти викликають небувалий ажіотаж. Так, його рукопис про страти було раніше продано за 20 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Цього разу з молотка, серед іншого, пустять каптури для засуджених до страти, які Пірпойнт використав упродовж своєї 25-річної кар'єри ката.

[ + – ] Речі, які Пірпойнт використав під час страт Фото: Соцмережi

Альберт Пірпойнт стратив близько 600 людей, серед них близько 200 нацистських злочинців. Так, він повісив сумнозвісного Йозефа Крамера — коменданта концтабору "Берген-Бельзен", прозваного в'язнями "Бельзенським звіром", Ірму Грезе — наглядачку нацистських таборів смерті "Равенсбрюк", "Освенцим" і "Берген-Бельзен", а також Рут Елліс, останню повішану жінку Великобритані.

Пірпойнт, головний і найзнаменитіший кат Британії, був третім у своїй сімейній династії, хто зайнявся смертоносною професією. До нього катами були його дядько та батько.

Про своє бажання стати катом він навіть писав у шкільному творі, чим шокував свого вчителя й однокласників.

Із 1932 по 1956 рік він провів сотні страт через повішення, одночасно продовжуючи працювати в бакалійній крамниці, а потім відкривши власний паб.

Друзі та сучасники описували Пірпойнта як франта, душу компанії та відмінного сім'янина. Не бажаючи засмучувати свою дружину Енні, прямуючи на страту, він просто казав їй, що його не буде кілька днів.

У своїх мемуарах він ретельно записував, як пройшла страта і як поводився засуджений. Також він ретельно готувався до страти, намагаючись не завдавати засудженим зайвих мук.

[ + – ] Трейлер фільму "Останній кат" 2005 року про Альберта Пірпойнта

Пірпойнт вважається одним із найрезультативніших катів Великобританії. Коли його викликали до Німеччини після Другої світової війни, щоб чинити правосуддя над нацистськими воєнними злочинцями, він працював практично без перерви. Між 1948 і 1949 роками стратив 226 осіб, часто більше 10 за один день.

Але він не був обраний для страт на Нюрнберзькому процесі, і його місце зайняв американський старший сержант-аматор Джон К. Вудс. Пірпойнт був незадоволений його роботою, оскільки деякі засуджені помирали по 10 хвилин.

Попри свою довгу кар'єру ката Пірпойнт зазначав, що не вірить у страту як у стримувальний фактор. У своїй автобіографії 1974 року Пірпойнт писав: "Говорять, це стримувальний фактор. Я не можу погодитися. Вбивства були з незапам'ятних часів, і ми шукатимемо стримувальні фактори до кінця часів. Усі чоловіки та жінки, з якими я зіткнувся в останні хвилини, переконують мене в тому, що тим, що я зробив, я не запобіг жодному вбивству".

Нагадаємо, раніше на Шрі-Ланці повернули смертну кару та розшукували людину на посаду ката через газету. Претендент на посаду ката мав бути не молодшим ніж 18 років і не старшим за 45. Також він мав бути стійким духом.

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