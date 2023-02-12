В Британии с аукциона продадут вещи знаменитого палача, казнившего нацистских преступников

Альберт Пирпойнт был последним палачом Великобритании. Он казнил, в частности, охранников концлагеря Берген-Бельзен и печально известную Ирму Грезе.

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Вещи последнего палача Британии, знаменитого Альберта Пирпойнта продадут с аукциона. Обычно такие лоты вызывают небывалый ажиотаж. Так, его рукопись о казнях была ранее продана за 20 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

В этот раз с молотка, среди прочего, пустят капюшоны для осужденных к казни, которые Пирпойнт использовал на протяжении своей 25-летней карьеры палача.

[ + – ] Вещи, которые Пирпойнт использовал во время казней Фото: Соцсети

Альберт Пирпойнт казнил около 600 человек, среди них около 200 нацистских преступников. Так, он повесил печально известного Йозефа Крамера – коменданта концлагеря Берген-Бельзен, прозванный узниками "Бельзенским зверем", Ирму Грезе — надзирательницу нацистских лагерей смерти Равенсбрюк, Освенцим и Берген-Бельзен, а также Рут Эллис, последнюю повешенную женщину в Великобритании.

Пирпойнт, главный и самый знаменитый палач Британии, был третьим в своей семейной династии, кто занялся смертоносной профессией. До него палачами были его дядя и отец.

О своем желании стать палачом он даже писал в школьном сочинении, чем шокировал своего учителя и одноклассников.

С 1932 по 1956 год он провел сотни казней через повешение, одновременно продолжая работать в бакалейной лавке, а позже открыв собственный паб.

Пирпойнт описывался друзьями и современниками, как франт, душа компании и отличный семьянин. Не желая расстраивать свою жену Энни, направляясь на казнь, он просто говорил ей, что его не будет несколько дней.

В своих мемуарах он тщательно записывал как прошла казнь и как вел себя осужденный. Также он тщательно готовился к казни, стараясь не причинять осужденным лишних мучений.

[ + – ] Трейлер фильма "Последний палач" 2005 года о Альберте Пирпойнте

Пирпойнт считается одним из самых результативных палачей Великобритании. Когда его вызвали в Германию после Второй мировой войны, чтобы вершить правосудие над нацистскими военными преступниками, то он работал практически без перерыва. Между 1948 и 1949 годами он казнил 226 человек, часто более 10 за один день.

Но он не был выбран для исполнения казней на Нюрнбергском процессе, и его место занял американский старший сержант-любитель Джон К. Вудс. Пирпойнт был недоволен его работой, так как некоторые осужденные умирали по 10 минут.

Несмотря на свою долгую карьеру палача Пирпойнт отмечал, что не верит в смертную казнь, как в сдерживающий фактор. В своей автобиографии 1974 года Пирпойнт писал: "Говорят, это сдерживающий фактор. Я не могу согласиться. Убийства были с незапамятных времен, и мы будем искать сдерживающие факторы до скончания времен. Все мужчины и женщины, с которыми я столкнулся в их последние минуты, убеждают меня в том, что тем, что я сделал, я не предотвратил ни одного убийства".

Напомним, ранее на Шри-Ланке вернули смертную казнь и разыскивали человека на должность палача через газету. Претендент на должность палача должен был быть не младше 18 лет и не старше 45. Также он должен "быть стойким духом".

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