От Эйхмана до бен Ладена. Как устраняли самых жестоких военных преступников

Выступая на заседании Совбеза ООН 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всех российских военных, которые убивают мирных жителей, а также тех, кто отдает им приказы, нужно немедленно привлекать к ответственности. В качестве примера украинский гарант вспомнил преступников нацистской Германии — Адольфа Эйхмана и Риббентропа, которых судили после Второй мировой войны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Фокус вспоминает, как преследовали и устраняли самых жестоких военных преступников, включая тех, кого не удавалось привлечь к суду.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Казнь Риббентропа

"Поверьте, мы сами возмущены этими преследованиями, этими зверствами! Такие вещи просто совершенно нетипичны для немцев! Ну, можете вы себе представить, например, чтобы я мог кого-то убить?!". Это слова министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима Риббентропа во время судебного процесса в Нюрнберге в 1946 году. Тщеславного и высокомерного человека, жадного до денег, как о нем вспоминали знакомые. Военного преступника, который так и не признал своих злодеяний.

В Нюрнберге Риббентропа судили за подготовку и развязывание агрессивной войны, в частности, за организацию нападения на Чехословакию и вторжения в Польшу, а также за преступления против человечества: Риббентроп принимал участие в секретных совещаниях высшего руководства нацистов, в том числе об "окончательном решении еврейского вопроса". Он попал на скамью подсудимых сразу после капитуляции Германии, оказавшись в плену у американцев.

Риббентропа признали виновным по всем пунктам обвинения и приговорили к смертной казни через повешение.

[ + – ] Иоахим Риббентроп Фото: Getty Images

Американский палач Джон Вудс, исполнявший приговор суда, был профессионалом своего дела и провел около 300 казней, прежде чем накинуть веревку на шею нацистам. Однако казнь главных военных преступников середины ХХ столетия — намерено или нет — он организовал очень плохо. Длина веревки и глубина люка, в который падали повешенные нацисты, были рассчитаны так, чтобы приговоренные умирали не от перелома шейных позвонков при падении, а от удушья. Кроме того, люк был слишком узким, из-за чего преступники бились о его края.

16 октября 1946 года около часа ночи в камеру осужденного Иоахима Риббентропа зашел начальник нюрнбергской тюрьмы, американский полковник Эндрюс, и повторно зачитал смертный приговор. Руки Риббентропу связали за спиной черной лентой и в сопровождении двух солдат военной полиции повели на эшафот. После высокопарной тирады осужденного о мире во всем мире и спасении его души на голову ему надели черный колпак и затянули веревку на шее.

Риббентроп мучился 15 минут, разбивая голову о люк, прежде чем умереть. Правда, присутствовавшие при казни журналисты не видели его страданий, так как все происходило за деревянным щитом под темным брезентом, — так описывает процедуру казни Deutsche Welle .

Казнь Адольфа Эйхмана

Адольф Эйхман был главным организатором Холокоста. Он возглавлял "еврейский отдел" Главного управления имперской безопасности нацистской Германии, отвечающий за преследование, изгнание, депортацию и массовое уничтожение евреев в Европе.

В книге "Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме" известная немецко-американская мыслительница ХХ столетия Ханна Аренд, которая присутствовала на судебном процессе в Израиле, вспоминала, что подсудимый был личностью непримечательной, хоть и начисто лишенной какой-либо нравственности. Эйхман не считал себя антисемитом — и даже вспоминал, как помогал кому-то из знакомых евреев эмигрировать и рассказывал про любовницу-еврейку, к которой испытывал нежные чувства. Тем более он не считал себя виновным в убийствах евреев. Объясняя мотивы своих приказов, которые привели к геноциду целого народа, Эйхман говорил, что просто следовал закону. А следовать закону для немца — высшая доблесть.

[ + – ] Суд над Адольфом Эйхманом Фото: Getty Images

На скамью подсудимых Эйхман попал не сразу. После капитуляции Германии он скрывался от правосудия в деревнях, где нанимался на фермы присматривать за коровами. Затем Эйхман вместе с другими эсэсовцами сбежал в Аргентину, где до 1960 года вел жизнь скромного служащего, пока его не разыскали и не похитили агенты израильской разведслужбы "Моссад".

11 апреля 1961 года начался один из самых громких судебных процессов в истории — суд над Эйхманом в Иерусалиме. Он длился более полугода. На процессе рассмотрели 1600 документов, доказывающих вину подсудимого, а также заслушали показания 100 свидетелей, которые описывали ужасающие преступления нацистов.

5 декабря 1961 года Адольфа Эйхмана приговорили к смертной казни через повешение. Приговор привели в исполнение в ночь на 1 июня 1962 года. Тело кремировали, а прах развеяли в Средиземном море за пределами израильских территориальных вод.

Казнь Адольфа Эйхмана стала первым и последним случаем смертной казни в Израиле по приговору суда.

Устранение бен Ладена

Американские спецслужбы долгие годы охотились за "террористом №1" Усамой бен Ладеном. По данным ФБР, именно глава "Аль-Каиды" был главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибли около трех тысяч человек, а также других крупных терактов в разных странах мира. За информацию о местонахождении главы "Аль-Каиды" американцы предлагали вознаграждение в размере 25 миллионов долларов. А над поимкой одного из самых опасных террористов работали сотрудники ЦРУ и американские агенты в Пакистане.

В 2010 году американцам удалось получить информацию о точном местонахождении террориста в Пакистане. Однако руководство США мало верило, что им удастся взять бен Ладена живым и усадить на скамью подсудимых. По этой причине при президентстве Барака Обамы ЦРУ разработало несколько методов проведения спецоперации по уничтожению главы "Аль-Каиды", среди которых были бомбардировка его дома с воздуха, ограниченный удар с беспилотника и налет отряда спецназа.

Так как первые два варианта не исключали возможные жертвы среди гражданского населения, а также уничтожения важных для американцев разведданных из дома террориста, было принято решение провести наземную спецоперацию "Копье Нептуна". Дата Х — 2 мая 2011 года.

[ + – ] Усама бен Ладен. Фотографию убитого лидера "Аль-Каиды" так и не предъявили Фото: Getty Images

Секретная операция длилась около получаса. За происходящим в режиме реального времени наблюдала вся верхушка американского истеблишмента. После столкновения с охраной террориста, спецназ ликвидировал бен Ладена выстрелом в грудь и голову.

Действия США одобрили ООН, НАТО, Евросоюз и большинство правительств. Против выступил экс-руководитель Кубы Фидель Кастро, а также правозащитная организация Amnesty International, которая осудила американцев за то, что они не взяли бен Ладена живым, хотя тот, по их версии, был без оружия.

Важно

Уставший спрут. История ЦРУ от Аллена Даллеса до Сноудена и Ассанжа

Одна из главных претензий, которую озвучили журналисты после смерти бен Ладена — отсутствие прямых доказательств его гибели. Фотографию убитого лидера террористической организации никому так и не показали. Правительство США отказалось это делать, ссылаясь на свои сомнения о том, как представители мусульманского мира могут отнестись к подобным действиям.

Ожесточенные споры разворачивались вокруг способа захоронения лидера "Аль-Каиды", тело которого опустили в море . Религиозные обряды проводились на палубе американского авианосца USS Carl Vinson. Тело, завернутое в белую простыню и помещенное в утяжеленный мешок, затем было помещено на плоскую доску, опрокинуто и спущено в Аравийское море, — рассказывает BBC. Это произошло в 06:00 по Гринвичу, примерно через 12 часов после перестрелки, в ходе которой Усама бен Ладен был убит выстрелом в голову.

Великий муфтий Дубая Мохаммед аль-Кубайси заявивил, что захоронение в море разрешено только в исключительных обстоятельствах, добавив: "Это не один из таких случаев". В тоже время власти США назвали две причины, по которым было выбрано захоронение в море. Во-первых, они не хотели, чтобы могила бен Ладена стала святыней. Во-вторых, не было времени вести переговоры с другими странами об организации возможного захоронения на суше.

Таким образом у террориста Усамы бен Ладена нет могилы, так же, как и у нациста Гитлера.

Важно