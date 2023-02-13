"Спрацював інстинкт": дайвер ударив голодну агресивну акулу та вижив (фото, відео)

Інструктор із фридайвінгу спіймав кількох омарів і риб та збирався плисти до берега, коли акула несподівано зняла улов із його гарпуна. З'явився ще один хижак.

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Австралійський дайвер Тао Хугланд розповів про напад "підступної" акули минулої п'ятниці, 10 лютого, і зазначив, що вижив завдяки тому, що вдарив хижака в область пащі. Про це повідомляє The Mirror.

Під час підводного полювання чоловік плавав разом із товаришем у штаті Західна Австралія, коли раптово зіткнувся з голодною агресивною акулою.

[ + – ] Напад акули

Інструктор із фридайвінгу спіймав кількох омарів і риб та вирішив пополювати ще кілька годин. Однак не помітив хижака, який підплив близько.

[ + – ] Напад акули

Відео, опубліковане TikTok, набрало близько мільйона переглядів. Цей ролик, за словами Тао Хугланда, має бути попередженням іншим пірнальникам про небезпеку, пов'язану з глибоководною рибалкою.

[ + – ] Дайвер, на якого напала акула

"Я помітив велику бронзову акулу, яка пливла прямо переді мною. Відчував не стільки страх, скільки подив. Спрацювали інстинкти", — пояснив він згодом.

За словами Хугланда, вони вже збиралися плисти до берега, але акула зненацька зняла рибу з його гарпуна. Потім з'явилася ще одна.

[ + – ] Відео нападу акули

На відео можна побачити, як акула кидається до дайвера, і той відбивається від неї ногою. Потім вона повертається знову за своєю здобиччю.

Користувачів шокував цей ролик. За словами одного з глядачів, на місці пірнача він від заціпеніння не зміг би рухатися, не кажучи вже про те, щоб дістатися берега.

Нагадаємо, що в Австралії акула напала на 8-річну дитину, яка вирішила показати спійману рибу батькові. Акула мала намір схопити рибу, але хлопчик витяг її з води прямо перед її пащею.

Раніше Фокус повідомляв, що біла акула напала на пірнача в Мексиці та відкусила йому голову. На думку дослідників, ловець молюсків став жертвою вкрай рідкісного нападу.