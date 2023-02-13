"Сработал инстинкт": дайвер ударил голодную агрессивную акулу и выжил (фото, видео)

Инструктор по фридайвингу поймал нескольких омаров и рыб и собирался плыть к берегу, когда акула неожиданно сняла улов с его гарпуна. Затем появился еще один хищник.

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Австралийский дайвер Тао Хугланд рассказал о нападении "коварной" акулы в минувшую пятницу, 10 февраля, и отметил, что выжил благодаря тому, что ударил хищника в область пасти. Об этом сообщает The Mirror.

Во время подводной охоты мужчина плавал вместе с товарищем в штате Западная Австралия, когда внезапно столкнулся с голодной агрессивной акулой.

[ + – ] Нападение акулы

Инструктор по фридайвингу поймал нескольких омаров и рыб и решил поохотиться еще нескольких часов. Однако не заметил подплывшего близко хищника.

[ + – ] Нападение акулы

Видео, опубликованное в TikTok, набрало около миллиона просмотров. Этот ролик, по словам Тао Хугланда, должен служить предупреждением другим ныряльщикам об опасности, сопряженной с глубоководной рыбалкой.

[ + – ] Дайвер, на которого напала акула

"Я заметил крупную бронзовую акулу, которая плыла прямо передо мной. Ощущал не столько страх, сколько удивление. Сработали инстинкты", — объяснил он впоследствии.

По словам Хугланда, они уже собирались плыть к берегу, но акула неожиданно сняла рыбу с его гарпуна. Затем появилась еще одна.

[ + – ] Видео нападения акулы

На видео можно видеть, как акула бросается к дайверу, и тот отбивается от нее ногой. Затем она возвращается вновь за своей добычей.

Пользователей шокировал этот ролик. По словам одного из зрителей, на месте ныряльщика он от оцепенения не смог бы двигаться, не говоря уже о том, чтобы добраться до берега.

Напомним, что в Австралии акула напала на 8-летнего ребенка, который решил показать пойманную рыбу отцу. Акула намеревалась схватить рыбу, но мальчик вытащил ее из воды прямо перед пастью.

Ранее Фокус сообщал, что белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила голову. По мнению исследователей, ловец моллюсков стал жертвой крайне редкого нападения.