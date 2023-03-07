Сім'я Кім Чен Іна виховує трьох дітей, – південнокорейська розвідка

Старша дитина лідера комуністичної держави, як вважають південнокорейські розвідники, чоловічої статі.

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Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін виховує трьох дітей. Відповідну заяву 7 березня зробив Ю Сан Бом, депутат Національних зборів Республіки Корея, за результатами брифінгу Національної розвідувальної служби у парламенті, пише Newsis.

Представник законодавчого органу зазначив, що розвідка наразі немає точної інформації. Фахівці зробили висновок на основі обміну даними з іноземними колегами.

Він також спростував чутки стосовно того, що дитина керівника КНДР має психічні або фізичні розлади. Саме такі повідомлення з'явилися на тлі публічної появи Кім Чжу Е, доньки Кім Чен Іна. Ю Сан Бом зазначив, що у сім'ї північнокорейського лідера народилася третя дитина, але подробиць вони не знають.

Розвідка Південної Кореї вважає, що публічна поява доньки лідера комуністичної держави покликані зміцнити наступність між поколіннями сім'ї засновника народної республіки Кім Ір Сена. Це нібито не є підґрунтям для підготовки до влади. Кім Чжу Е, як заявили спецслужби, проходить домашнє навчання. Вона захоплюється їздою верхи та лижним спортом.

Варто зазначити, що донька політика останніми роками частіше з'являється на публіці. В лютому 2023 року у Пхеньяні влада НДР організувала військовий парад з нагоди 75-річчя армії комуністичної держави. Площею Кім Ір Сена рухалися великі колони гігантських міжконтинентальних балістичних ракет та інша техніка. Сам лідер не тільки хизувався зброєю, яка має його країна. Світ побачив і його доньку.

Під час параду він зайняв місце на трибуні. Згодом біля нього публіка побачила дівчинку у вбранні чорного кольору. Ймовірно, це була Кім Чжу Е друга дитина керівника комуністичної держави, якій нібито приблизно десять років. Це вже вп'яте, коли її можна було побачити на публіці. Усі ці події відбувалися протягом нетривалого часу.

Раніше Фокус опублікував заяву Кім Е Чжон, сестри Кім Чен Іна, щодо геополітично ситуації у Тихому океані. Вона зазначила, що КНДР вважають Тихий океан своїм "заднім двором". Відповідне повідомлення спровокувало напругу у регіоні. У Південній Кореї заявили, що збиватимуть північнокорейські ракети, які Пхеньян запускатиме під час навчань. Водночас Е Чжон заявила, що це сприйматиметься КНДР як оголошення війни.