Українські біженці в Шотландії місяцями живуть у каютах без вікон, — "Червоний Хрест"

У Шотландії діє програма "суперспонсорства": не потрібно шукати сім'ю, яка приймає, — достатньо вказати як спонсора шотландський уряд і відразу ж отримати візу. Однак заявок від громадян України виявилося несподівано багато.

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У новому звіті британського "Червоного Хреста" йдеться про те, що тисячам українців доводиться проводити по сім місяців жити в каютах без вікон на круїзних лайнерах, які використовують як центри для біженців. Про це 14 березня повідомило видання The Daily Record.

Представники гуманітарної організації зазначають, що використання круїзних лайнерів і готелів неприйнятне як місце проживання для тих, кому довелося втекти від війни.

Програма "суперспонсорства", що діє в Шотландії, спрощує переїзд у країну для громадян України: не потрібно шукати сім'ю, яка б їх прийняла, — достатньо вказати як спонсора шотландський уряд, щоб відразу ж отримати візу для поїздки в Шотландію. Але заявок виявилося несподівано багато.

Станом на 7 лютого 2023 року, до Шотландії переїхало понад 23 тисячі осіб, водночас загалом було видано 37 964 віз. Близько 6800 українців досі мешкають у тимчасовому житлі, понад 4400 — у готельних номерах, а 2400 мешкають на зафрахтованих круїзних лайнерах в Единбурзі та Глазго.

За даними "Червоного Хреста", у більшості кают немає вікон, але багатьом громадянам України доводиться в них тулитися, водночас їм не повідомляють про терміни, коли можна було б переселитися в потрібне постійне житло.

Є плани переселити людей із одного з кораблів до кінця цього березня, але контракт на використання судна в Единбурзі продовжено до кінця червня.

За словами Роба Мюррея, директора британського "Червоного Хреста", багато українців усе ще перебувають "у підвішеному стані" та не можуть належно влаштуватися в Шотландії.

Українські біженці

"Ми стурбовані реальним ризиком того, що сім'ї стануть бездомними або їм доведеться тривалий час жити в невідповідних умовах", — пояснив він.

Представники "Червоного Хреста", однієї з найбільших організацій у Великій Британії, яка займається питаннями біженців, закликає уряд Шотландії знайти українцям сприятливіше житло в місцевих громадах із доступними школами, медустановами та можливостями для роботи.

Представники організації також радять уряду провести роботу з місцевою владою для реалізації програми, яка б дозволяла покривати витрати на проживання у приватних домоволодіннях.

По суті, уряд пропонує заздалегідь сплатити житло біженців і виконувати роль гаранта, якщо українці не зможуть оплачувати оренду квартири самостійно.

У шотландському уряді кажуть, що зараз активно над цим працюють.

Нагадаємо, що Польща на 50% скоротила виплати деяким українським переселенцям. Правозахисники назвали такий підхід "нелюдським і абсурдним".

Раніше Фокус повідомляв, що ОЗУ, що складається з українців і росіян, в Іспанії викрало в українських біженців кошти на суму 1,25 млн євро.