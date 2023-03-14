Украинские беженцы в Шотландии месяцами живут в каютах без окон, — "Красный крест"

В Шотландии действует программа "суперспонсорства": не нужно искать принимающую семью — достаточно указать в качестве спонсора шотландское правительство и сразу же получить визу. Однако заявок от граждан Украины оказалось неожиданно много.

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В новом отчете британского "Красного Креста" говорится, что тысячам украинцев приходится проводить по семь месяцев жить каютах без окон на круизных лайнерах, которые используют как центры для беженцев. Об этом 14 марта сообщило издание The Daily Record.

Представители гуманитарной организации отмечают, что использование круизных лайнеров и отелей неприемлемо в качестве места жительства для тех, кому пришлось бежать от войны.

Действующая в Шотландии программа "суперспонсорства" упрощает переезд в страну для граждан Украины: не нужно искать принимающую семью — достаточно указать в качестве спонсора шотландское правительство, чтобы сразу же получить визу для поездки в Шотландию. Но заявок оказалось неожиданно много.

По состоянию на 7 февраля 2023 года, в Шотландию переехало более 23 тысяч человек, при этом в общей сложности было выдано 37 964 виз. Около 6800 украинцев до сих пор проживают во временном жилье, больше 4400 — в гостиничных номерах, а 2400 живут на зафрахтованных круизных лайнерах в Эдинбурге и Глазго.

По данным "Красного креста", в большинстве кают нет окон, но многим гражданам Украины приходится в них ютиться, при этом им не сообщают о сроках, когда можно было бы переселиться в более подходящее постоянное жилье.

Есть планы переселить людей с одного из кораблей к концу этого марта, но при этом контракт на использование судна в Эдинбурге продлен до конца июня.

По словам Роб Мюррея, директора британского "Красного Креста", многие украинцы все еще находятся "в подвешенном состоянии" и не могут должным образом обосноваться в Шотландии.

Украинские беженцы

"Мы обеспокоены реальным риском того, что семьи станут бездомными или же им придется длительное время жить в неподходящих условиях", — пояснил он.

Представители "Красного Креста", одной из крупнейших организаций в Великобритании, которая занимается вопросами беженцев, призывает правительство Шотландии найти украинцам более подходящее жилье в местных общинах с доступными школами, медучреждениями и возможностями для работы.

Представители организации также советуют правительству провести работу с местными властями для реализации программы, которая бы позволяла покрывать расходы на проживание в частных домовладениях.

По сути, правительству предлагается заблаговременно оплатить жилье беженцев и выполнять роль гаранта, если украинцы не смогут оплачивать аренду квартиры самостоятельно.

В шотландском правительстве говорят, что сейчас активно над этим работают.

Напомним, что Польша на 50% сократила выплаты некоторым украинским переселенцам. Правозащитники назвали такой подход "бесчеловечным и абсурдным".

Ранее Фокус сообщал, что состоящая из украинцев и россиян ОПГ в Испании похитила у украинских беженцев средства на сумму 1,25 млн евро.