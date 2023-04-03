Втікали від війни: українці допомагають американцям, які постраждали від торнадо в Міссісіпі

Українські волонтери у США відгукнулися на прохання про допомогу та проїхали 16 годин у бік американського півдня, щоб привезти 13 тисяч пляшок із водою. Причому воду купили за свої кошти, хоча самі одержують допомогу.

Related video

Українці, які після початку масштабного російського вторгнення переїхали до американського штату Міннесота, допомагають жителям південного Міссісіпі, який постраждав від руйнівного торнадо. Про це повідомляє The Washington Post.

Наприкінці березня щонайменше 25 жителів США стали жертвами стихійного лиха.

Дмитро Федiрко, 34-річний водій вантажівки, 19-річний Денис Павлюк, 18-річна Вікторія Гасюк та 51-річна перукар Ірина Гбебеник, якій довелося перекваліфікуватися у водія автонавантажувача на складі онлайн-магазину Home Depot, ледве прожили в США декiлька мiсяцiв, коли їм довелося допомагати вже американцям. Вони ще не встигли заповнити всі свої міграційні документи та пройти співбесіду для прийому на роботу, але вже відгукнулися на заклик про допомогу. Проїхали 16 годин у бік американського півдня, щоб привезти 13 тисяч пляшок води та виконувати іншу волонтерську роботу.

Українці у США розвозять воду для жертв торнадо

"Нам довелося залишити наші будинки. Вони [постраждалі від торнадо в Міссісіпі] тепер теж опинилися без даху над головою", — пояснив Денис Павлюк в інтерв'ю The Washington Post.

Громадянам України допомогла з переїздом до США організація American Service, яку в березні 2022 заснував Асвар Рахман після того, як побував на польсько-українському кордоні.

Українці у США

Коли ж постраждалим від торнадо у США знадобилася допомога, переселенці з України охоче відгукнулися, багатьом довелося відмовити, оскільки усім охочим допомогти не помістилися б в автомобіль. Причому волонтери вирішили за власний кошт придбати воду.

"Ці хлопці отримали лише дві чи три виплати як допомогу", — пояснив Рахман, який все ж таки планує відшкодувати витрати українців за допомогою American Service або організувати збір коштів.

Нагадаємо, що деякі біженці з України у США стають бездомними. Комусь доводиться ночувати під пірсом на пляжі в Нью-Йорку та встановлювати намет. Іншим допомагають притулки.

ОБСЄ та співробітники організації Thomson Reuters, зі свого боку, б'ють на сполох і попереджають, що українські біженці можуть стати жертвами сексуальної експлуатації в країнах Європи. У Великій Британії втричі зріс попит в інтернеті на відповідні відео за участю українок, в Іспанії — у сім разів, у Польщі — у 2,3 рази.