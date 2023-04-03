Бежали от войны: украинцы помогают американцам, пострадавшим от торнадо в Миссисипи

Украинские волонтеры в США откликнулись на просьбу о помощи и проехали 16 часов в сторону американского юга, чтобы привезти 13 тысяч бутылок с водой. Причем воду купили на свои средства, хотя сами получают пособие.

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Украинцам, которые после начала масштабного российского вторжения переехали в американский штат Миннесота, помогают жителям южного Миссисипи, который пострадал от разрушительного торнадо. Об этом сообщает The Washington Post.

В конце марта по меньшей мере 25 жителей США стали жертвами стихийного бедствия.

Дмитрий Федирко, 34-летний водитель грузовика, 19-летний Денис Павлюк, 18-летняя Виктория Гасюк и 51-летняя парихмахер Ирина Гбебеник, которой пришлось переквалифицироваться в водителя автопогрузчика на складе онлайн-магазина Home Depot, едва прожили в США несколько месяцев, как им пришлось помогать уже американцам. Они еще не успели заполнить все свои миграционные документы и пройти собеседование для приема на работу, но уже откликнулись на призыв о помощи. Проехали 16 часов в сторону американского юга, чтобы привезти 13 тысяч бутылок воды и выполнять прочую волонтерскую работу.

Украинцы в США развозят воду для жертв торнадо

"Нам пришлось оставить наши дома. Они [пострадавшие от торнадо в Миссисипи] теперь тоже оказались без крыши над головой", — пояснил Денис Павлюк в интервью The Washington Post.

Гражданам Украины помогла с переездом в США организация American Service, которую в марте 2022 года основал Асвар Рахман после того, как побывал на польско-украинской границе.

Украинцы в США

Когда же пострадавшим от торнадо в США понадобилась помощь, переселенцы из Украины охотно откликнулись, многим пришлось отказать, т.к. все желающие помочь не поместились в автомобиль. Причем волонтеры решили за свои собственные деньги приобрести воду.

"Эти ребята получили только две или три выплаты в качестве пособия", — пояснил Рахман, который все же планирует возместить расходы украинцев с помощью American Service или организовать сбор средств.

Напомним, что некоторые беженцы из Украины в США становятся бездомными. Кому-то приходится ночевать под пирсом на пляже и устанавливать палатку. Другим помогают приюты для бездомных.

ОБСЕ и сотрудники организации Thomson Reuters, в свою очередь, бьют тревогу и предупреждают, что украинские беженцы могут стать жертвами сексуальной эксплуатации в странах Европы. В Великобритании втрое вырос спрос в интернете на соответствующие видео с участием украинок, в Испании — в семь раз, в Польше — в 2,3 раза.