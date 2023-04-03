Обвинувачують у воєнних злочинах: у Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косова

Разом з експрезидентом Косова Хашимом Тачі судять колишнього спікера парламенту Кадрі Веселі.

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Справу проти колишнього президента Косова Хашима Тачі, якого вважають відповідальним за скоєння воєнних злочинів у війні проти Сербії в 1998-1999 роках, розглядають у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Про це 3 квітня повідомляє ВВС.

Політик не визнав себе винним за 10 пунктами звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Його звинуватили й в інших звірствах, включно з насильницькими сутичками.

"Повністю визнаю себе невинним", – заявив він.

Разом із ним на лаві підсудних опинилися колишній командир АОК Рекшеп Селімі, колишній прессекретар АОК Якуп Краснікі та ексспікер парламенту Косова Кадрі Веселі. Усі четверо були соратниками як під час війни, так і після неї. Вони заперечують будь-які правопорушення.

Тачі наприкінці 90-х років очолював Армію визволення Косова (АОК). Військові підрозділи боролася за незалежність від Сербії.

Армію визволення Косова (АОК) створили на початку 90-х років минулого століття. Вона діяла як бойова група етнічних албанців на території, що тоді була краєм Сербії. Слідчі міжнародної інстанції вважають, що формування здійснювало атаки на етнічну сербську меншину регіону. У Косові рух за незалежність розпочався після оголошення рішення Слободаном Мілошевичем, президентом Сербії, стосовно позбавлення краю статусу самоврядування у 1989 році.

У 2008 році Косово проголосило свою незалежність. Тоді Тачі став його першим керівником уряду, а потім президентом. Лише у 2020 році він пішов у відставку, щоб постати перед судом у Гаазі.

Нагадаємо, інформація щодо початку судового процесу над експрезидентом Косово Хашим Тачі 3 квітня була опублікована Reuters 1 квітня. Наголошувалося, що земляки політика переважно вважають його героєм та успішним лідером повстанського руху 1998-99 років проти сербського правління.