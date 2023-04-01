У понеділок екс-президент Косово постане перед судом Гааги, — Reuters

За інформацією видання, екс-президент Косово заперечує усі 10 пунктів звинувачень, у тому числі вбивства близько 100 мирних жителів, тортури та викрадення людей.

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У понеділок, 3 квітня, екс-президент Косово Хашим Тачі, якого співвітчизники вважають героєм за керівництво повстанським рухом 1998-99 років проти сербського правління, постане перед судом у Гаазі за звинуваченням у військових злочинах. Про це повідомляє Reuters.

Трьом його найближчим соратникам, зокрема двом колишнім спікерам парламенту, висунуто такі ж звинувачення, що й колишнім бойовикам Визвольної армії Косово (ВАК).

Видання повідомляє, що спеціальний косовський суд, створений в Гаазі, в листопаді 2020 року звинуватив Тачі в 10 пунктах звинувачень у військових злочинах і злочинах проти людства, які включають вбивства, тортури, переслідування і насильницькі зникнення людей під час війни з Сербією. Також спеціальний суд щодо Косово вважає Тачі відповідальним за близько 100 вбивств мирних жителів під час війни.

У тому ж році Тачі оголосив, що залишить посаду президента, добровільно здався і був переведений до Гааги.

Четверо фігурантів справи звинувачуються в участі "у злочинній діяльності… в ході якої відбувалися широкомасштабні або систематичні напади" на сербську громадянську меншість у Косово та на косовських албанців, які виступали проти ВАК.

Відомо, що сам Тачі та його соратники заперечують всі звинувачення.

При цьому видання зазначає, що багато косовських албанців вважають, що трибунал ставиться до ВАК з упередженням і зацікавлений в дискредетації її послужного списку.

Війна 1998-99 рр. у Косово.

Відомо, що за час війни за незалежність Косово, що тривала у 1998-99 роках, загинуло понад 13 000 осіб, більшість з яких складали етнічні албанці в Косово, а також серби, роми та представники інших національностей. Військові дії припинилися після серії авіаударів НАТО по Сербії, що за ствердженням альянсу стало необхідністю.

Тоді Косово було ще провінцією Сербії за часів правління президента Слободана Мілошевича. Мілошевич постав перед судом до МТКЮ (Міжнародний трибунал з колишньої Югославії), але помер у 2006 році до винесення вироку.

У 2008 році Косово проголосило незалежність, визнану майже сотнею держав світу. При цьому Росія, Індія та Китай не визнали Республіку Косово незалежною державою.

Хашим Тачі став лідером Косова після того, як закінчилась війна з Сербією, а у 2016 році був обраний на посаду президента.

Нагадаємо, у червні 2020 року Фокус писав про те, що Хашиму Тачі пред'явлено звинувачення у злочинах проти людяності та військових злочинах. У звинуваченнях було зазначено, що Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств".

5 листопада 2020 року п'ятий президент республіки Косово Хашим Тачі заявив про те, що залишає свою посаду, після підтвердження офіційних звинувачень проти нього у військових злочинах.