В понедельник экс-президент Косово предстанет перед судом Гааги, — Reuters

По информации издания, экс-президент Косово отрицает все 10 пунктов обвинений, в том числе убийства около 100 мирных жителей, пытки и похищение людей.

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В понедельник, 3 апреля, экс-президент Косово Хашим Тачи, которого соотечественники считают героем за руководство повстанческим движением 1998-99 годов против сербского правления, предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях. Об этом сообщает Reuters.

Троим его ближайшим соратникам, в том числе двум бывшим спикерам парламента, предъявлены такие же обвинения, что и бывшим боевикам Освободительной армии Косово (ОАК).

Издание сообщает, что специальный косовский суд, созданные в Гааге, в ноябре 2020 года предъявил Тачи обвинение по 10 пунктам обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включающие убийства, пытки, преследования и насильственные исчезновения людей во время войны с Сербией. Также специальный суд по Косово считает Тачи ответственным за около 100 убийств мирных жителей во время войны.

В том же году Тачи объявил, что покинет пост президента, добровольно сдался и был переведен в Гаагу.

Четверо фигурантов дела обвиняются в участии в "участии в преступной деятельности… в ходе которой совершались широкомасштабные или систематические нападения" на сербское гражданское меньшинство в Косово и на косовских албанцев, которые выступали против ОАК.

Известно, что сам Тачи и его соратники отвергают обвинения.

При этом издание отмечает, что многие косовские албанцы считают, что трибунал предвзято относится к ОАК и заинтересован в очернении ее послужного списка.

Война 1998-99 гг в Косово

Известно, что за время войны за независимость Косово, продолжавшейся в 1998-99 годах погибло более 13 000 человек, большинство из которых составляли этнические албанцы в Косово, а также сербы, цыгане и представители других национальностей. Военные действия прекратились после серии авиаударов НАТО по Сербии, что по утверждению альянса стало необходимостью.

Тогда Косово было еще провинцией Сербии при президенте Слободане Милошевиче. Милошевич предстал перед судом в МТБЮ (Международный трибунал по бывшей Югославии), но умер в 2006 году до вынесения приговора.

В 2008 году Косово провозгласило независимость, признанную почти сотней государств мира. При этом Россия, Индия и Китай не признали Республику Косово независимым государством.

Хашим Тачи стал лидером Косова после окончания войны с Сербией, а в 2016 году был избран на должность президента.

Напомним, в июне 2020 года Фокус писал о том, что Хашиму Тачи предъявлены обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В обвинениях утверждалось, что Тачи и другие подозреваемые "несут уголовную ответственность за порядка 100 убийств".

5 ноября 2020 года пятый президент республики Косово Хашим Тачи заявил о том, что покидает свой пост после подтверждения официальных обвинений против него в военных преступлениях.