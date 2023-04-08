Квіткові бомби. У Нідерландах морпіхи випадково з'їли подаровані квіти у формі цукерок (фото)

Дарувальник надіслав подарунок без інструкції, тож кульки в коробці морпіхи сприйняли за цукерки і встигли ними поласувати.

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У Нідерландах військовослужбовцям Королівського військово-морського флоту до Великодня презентували пакунок з різнокольоровими кульками. Морпіхи, подумавши, що то цукерки, почали ними ласувати, але виявилося, що то були цибулини квітів. Про це повідомило видання De Telegraaf.

"Кульки виглядали цілком їстівними, що змусило кількох морських піхотинців та їхніх напарників покласти цибулини до рота. Але жуючи, вони зрозуміли, що це далеко не цукерки. Це були цибулини квітів", – йдеться в матеріалі.

Офіцер морської піхоти Джон Лапре розповів, що презентовану коробку поставив на стіл, а за мить побачив, що його напарник плюється над сміттєвим баком.

"Боже, що це таке?" — сказав він.

Подаровані цибулини були "квітковими бомбами" – особливим видом квіткових цибулин, які можуть рости над землею.

У королівському військово-морському флоті зазначили, коментуючи інцидент, що, "на превеликий жаль, виробник не додав інструкцію з використання".

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