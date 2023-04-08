Цветочные бомбы. В Нидерландах морпехи случайно съели подаренные цветы в форме конфет (фото)

Даритель прислал подарок без инструкции, и шарики в коробке морпехи восприняли за конфеты и успели ими полакомиться.

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В Нидерландах военнослужащим Королевского военно-морского флота в Пасху презентовали пакет с разноцветными шариками. Морпехи, подумав, что это конфеты, начали ими лакомиться, но оказалось, что это были луковицы цветов. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

"Шарики выглядели вполне съедобными, что заставило нескольких морских пехотинцев и их напарников положить луковицы в рот. Но жуя, они поняли, что это далеко не конфеты. Это были луковицы цветов", – говорится в материале.

Офицер морской пехоты Джон Лапре рассказал, что презентованную коробку поставил на стол, а через мгновение увидел, что его напарник плюется над мусорным баком.

"Боже, что это такое?" – сказал он.

Подаренные луковицы были "цветочными бомбами" – особым видом цветочных луковиц, которые могут расти над землей.

В королевском военно-морском флоте отметили, комментируя инцидент, что, "к большому сожалению, производитель не добавил инструкцию по использованию".

Так смотрятся декоративные луковицы тюльпанов. Морпехи, подумав, что это конфеты, начали ими лакомиться

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