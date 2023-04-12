3 українських біженця з собакою та кішкою будують нове життя в Канаді (фото)

Значну частину канадського міста Сент-Джон становлять біженці. За даними Statistics Canada, населення міста збільшилося на 1759 жителів лише з липня до січня 2023 року — найбільший приріст за кілька останніх десятиліть.

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Мешканка канадського міста Сент Джон (провінція Нью Брансвік) Олена Тихоновська відгукнулася на прохання про допомогу від співвітчизників, які втекли від війни в Україні. Про це повідомляє CBC.

37-річна українка, яка переїхала до Канади у 2017 році, надала житло та іншу необхідну допомогу, прочитавши оголошення у групі на Facebook Atlantic Canada hosts for Ukrainians.

"Я відправила їм повідомлення: "Хлопці не хвилюйтеся. Ви мене ще не знаєте, але я приїду до Монктона, Фредеріктона, Сент-Джона, де б ви не знаходилися. Заберу вас, нагодую, знайду ночівлю", — розповіла Тихоновська.

Таким чином 27-річна Валерія Сільченко, 28-річна Євгенія Будкевич та 32-річний Михайло Рассоха поповнили емігрантську громаду Сент-Джона, значну частину якої складають біженці. За даними Statistics Canada, до початку 2023 населення міста збільшилося на 1759 жителів — і це тільки з липня по січень. Місцеве статистичне бюро фіксує найбільший приріст населення протягом кількох останніх десятиліть.

Українці подолали 6000 кілометрів на шляху до Канади

Українські біженці виросли у Донецьку, але у 2014 році переїхали до Києва, вирішивши, що там їм буде безпечніше. Коли ж столичний регіон також став зоною бойових дій, вони вирішили розпочати нове життя за кордоном.

Михайло Росомаха біля вирви від снаряда в Донецьку, 2014 рік

У жовтні 2014 року Валерія отримала поранення ноги. Вона прийшла до продуктового магазину, в який потрапив уламок.

"Через кілька років військової ситуації там ми вирішили переїхати в безпечніше місце", — розповів Михайло Росомаха за допомогою перекладача.

Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році українці прочитали в інтернеті про східне узбережжя Канади та вирішили переїхати — запакували речі та прихопили із собою кота та собаку.

Переїзд переселенців

Спочатку вони приземлилися в аеропорту Торонто, де їх зустріли не дуже дружелюбно. Охорона аеропорту не дозволила летіти з тваринами далі, до міста Монктон, і вони вже почали замислюватися, чи Канада справді та країна, в яку варто переїжджати.

За йоркширським тер'єром на прізвисько Ксюша і котом Персиком довелося повертатися додатково. З цим допомогла українка Олена Тихоновська, яка кілька років тому переїхала до Канади.

Громадяни України, які переїхали до Канади

І хоча канадські реалії виявилися не такими ідилічними, як очікувалося, Євгенія Будкевич сказала, що рада тому, що вдалося знайти місце, де можна було б залишитися, де немає агресії. Через деякий час вони переїхали до власного житла.

Будкевич каже, що завжди мріяла жити з дітьми біля океану.

"Просто жити звичайним життям. Робота, діти, будинок. Не лягати спати і думати, що можливо не доживеш до ранку. Це головне, чому ми переїхали до Канади", — пояснила Валерія Сільченко.

Уродженка України, яка їм надала житло на перші місяці, продовжує підтримувати з ними зв'язок і допомагати, тому що це дуже "по-нью-брансуєцьки".

"Нам потрібні люди у Нью-Брансуїці. Таку ж підтримку мені надали у 2017 році, коли я сюди переїхала. Люди намагалися поділитися їжею, житлом. Тоді я відчувала помітну підтримку з боку нашого ком'юніті — від людей, з якими не знайома особисто", — Пояснила Тихоновська.

Нагадаємо, що українські біженці після переїзду намагаються відкривати свій бізнес у Великій Британії, Канаді та навіть Австралії.

Раніше повідомлялося, що понад 1000 українців оселилися на круїзному кораблі в Шотландії. Переселенцям на лайнері MS Victoria видають сніданок та вечерю, а обід коштує 4 фунти стерлінгів на людину.