3 украинских беженца с собакой и кошкой строят новую жизнь в Канаде (фото)

Значительную часть канадского города Сент Джон составляют беженцы. По данным Statistics Canada, население города увеличилось на 1759 жителей только с июля по январь 2023 года — наибольший прирост за несколько последних десятилетий.

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Жительница канадского города Сент Джон (провинция Нью Брансуик) Елена Тихоновская откликнулась на просьбу о помощи от соотечественников, бежавших от войны в Украине. Об этом сообщает CBC.

37-летняя украинка, которая переехала в Канаду в 2017 году, предоставила жилье и прочую необходимую помощь, прочитав объявление в группе на Facebook Atlantic Canada hosts for Ukrainians.

"Я отправила им сообщение: "Ребята не волнуйтесь. Вы меня еще не знаете, но я приеду в Монктон, Фредериктон, Сент-Джон, где бы вы ни находились. Заберу вас, накормлю, найду ночлег"", — рассказала Тихоновская.

Таким образом 27-летняя Валерия Сильченко, 28-летняя Евгения Будкевич и 32-летний Михаил Рассоха пополнили эмигрантскую общину Сент Джона, значительную часть которой составляют беженцы. По данным Statistics Canada, к началу 2023 года население города увеличилось на 1759 жителей — и это только с июля по январь. Местное статистическое бюро фиксирует самый значительный прирост населения за несколько последних десятилетий.

Украинцы преодолели 6000 километров на пути в Канаду

Украинские беженцы выросли в Донецке, но в 2014 году переехали в Киев, решив, что там им будет безопаснее. Когда же столичный регион тоже стал зоной боевых действий, они решили начать новую жизнь за рубежом.

Михаил Росомаха возле воронки от снаряда в Донецке, 2014 год

В октябре 2014 года Валерия получила ранение ноги. Она пришла в продуктовый магазин, в который попал осколок.

"Спустя несколько лет военной ситуации там, мы решили переехать в более безопасное место", — рассказал Михаил Росомаха с помощью переводчика.

После начала широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году украинцы прочитали в интернете о восточном побережье Канады и решили переехать — упаковали вещи и прихватили с собой двух домашних питомцев.

Переезд переселенцев

Вначале они приземлились в аэропорту Торонто, где их встретили не очень дружелюбно. Охрана аэропорта не разрешила лететь с животными дальше, в город Монктон, и они уже стали задумываться, действительно ли Канада та страна, в которую стоит переезжать.

За йоркширским терьером по кличке Ксюша и котом Персиком пришлось возвращаться дополнительно. С этим помогла украинка Елена Тихоновская, переехавшая в Канаду несколько лет тому назад.

Граждане Украины, переехавшие в Канаду

И хотя канадские реалии оказались не столь идиллическими, как ожидалось, Евгения Будкевич сказала, что рада тому, что удалось найти место, где можно было бы остаться, где нет агрессии. Спустя некоторое время они переехали в собственное жилье.

Будкевич говорит, что всегда мечтала растить детей возле океана.

"Просто жить обычной жизнью. Работа, дети, дом. Не ложиться спать и думать, что, возможно, не доживешь до утра. Это главное, почему мы переехали в Канаду", — пояснила Валерия Сильченко.

Предоставившая им жилье уроженка Украины, продолжает поддерживать с ними связь и помогать, потому что это очень "по-нью-брансуикски".

"Нам нужны люди в Нью-Брансуике. Такую же поддержку мне оказали в 2017 году, когда я сюда переехала. Люди старались поделиться едой, жильем. Тогда я ощущала заметную поддержку со стороны нашего коммьюнити — от людей, с которыми не была знакома лично", — пояснила Тихоновская.

Напомним, что украинские беженцы после переезда пытаются открывать свой бизнес в Великобритании, Канаде и даже Австралии.

Ранее сообщалось, что больше 1000 украинцев поселились на круизном корабле в Шотландии. Переселенцам на лайнере MS Victoria выдают завтрак и ужин, а обед стоит 4 фунта стерлингов на человека.