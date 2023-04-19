Найбільший центр для біженців у Варшаві планують закрити: 800 українців можуть виселити

На центр для біженців йде близько 250 тисяч доларів щомісяця. Але субсидії польського уряду у вигляді 80 тисяч скоро не буде, і людям, які мешкають тут довше 120 днів, доведеться частково оплачувати своє житло.

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Українських біженців, які живуть у польському центрі гуманітарної допомоги "Модлінська" у Варшаві, незабаром можуть почати виселяти, оскільки уряд країни тепер вимагає від постояльців притулків та центрів допомоги оплачувати половину вартості житла за 120 днів. Про це пише Newsweek.

27-річній вінничанці Олені Кондратюк, яка минулого року переїхала до Польщі, важко згадувати про Україну. Вона довго не наважувалася переїжджати, але у червні 2022-го була змушена перебратися до Польщі, щоб шукати роботу та допомагати хворому батькові.

Нині вона одна із 800 громадян України, які живуть у найбільшому центрі для біженців у Варшаві. Тут також знаходиться 230 дітей та 50 дорослих з обмеженими можливостями. У фанерній кімнатці Олени стоять дві невеликі розкладачки.

Переселенці сплять у невеликих фанерних будках з спальними місцями, що розкладаються.

"Я не скаржуся, мені не довелося втрачати близьких. Я також могла б виїхати з Польщі до будь-якої іншої країни, але я хочу зробити щось для інших тут. Хочу зробити свій внесок — працювати на кухні, створити комфорт", – пояснила дівчина, якій не виплачували зарплату останні два місяці. Незабаром вона може втратити своє тимчасове місце проживання.

До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну "Модлінська" було місцем для концертів та виставок. Тепер організатор заходів Ярек Каліки займається рутинними справами в центрі для біженців.

"Ми ніколи їх не виженемо. Матері та діти, літні та інваліди — як у здоровому глузді ми можемо залишити їх без даху над головою? Тут вони хоча б у якійсь безпеці", — пояснив він.

Місцевий менеджер Збігнєв Богуш поділився фотографіями та відео, знятими у березні 2022 року, коли півмільйона українців намагалися знайти місце для ночівлі в Варшаві. Три мільйони українців переїхали до Польщі за кілька тижнів.

Українці у Польщі

1 березня керівництво "Модлінські" вирішило перетворити частину виставкової зали на центр допомоги переселенцям. З того часу ця установа виконує функцію медичного закладу, ветеринарної клініки, дитячого садка, школи та ігрового майданчика.

Центру для біженців потрібно $250 000 на місяць

На цей центр йде близько 250 тисяч доларів щомісяця. Але субсидії польського уряду у вигляді 80 тисяч скоро не буде, і людям, які мешкають тут довше 120 днів, доведеться частково оплачувати своє житло.

Така ініціатива місцевих чиновників викликає тривогу у Лани Савінович із організації IMR (International Medical Relief).

"Багато вимушених переселенців не зможуть знайти притулок десь-інде в Польщі. Вони хворіють, вони літні. Жахливо, що їх видворяють. Якби вони могли, то вже поїхали б", — пояснила вона.

Наразі центр для біженців отримує 40 злотих (9 доларів) на день із розрахунку на одну особу, з тих, що живуть тут менше 120 днів, а це близько 30% від загальної кількості – 800 осіб.

Автори нової законодавчої ініціативи стверджують, що такий підхід покликаний допомогти біженцям стати більш самодостатніми та влитися у польське суспільство. У свою чергу, гуманітарні організації заявляють, що це додає складнощів людям, які й так зіткнулися з достатніми складнощами в житті. Інакше доведеться повертатися до охопленої війною України.

Багато хто з тих, хто вирішив повернутися в українські міста, які часто обстрілюють, згодом поверталися назад до польського центру.

Роберт Щесни, координатор роботи з дітьми та освітою в центрі, каже, що для освітнього процесу та загального благополуччя дітей вкрай важливо завершити навчальний рік. Важливо стабілізувати повсякденну рутину, оскільки нестабільність, з якою діти зіткнулися, не може пройти безслідно і не позначитися на освіті.

Постояльці центру сподіваються, що хтось все ж таки врятує його від закриття, але зараз, якщо польський уряд не перегляне свої плани, або не знайдеться якийсь філантроп, зберегти "Модлінську" не вдасться.

Нагадаємо, що жителі британських міст тепер вже дуже рідко погоджуються надавати житло українцям, які переїхали до Великобританії.

Раніше повідомлялося про історію трьох українських переселенців у Канаді, які привезли до міста на узбережжі Атлантики своїх домашніх тварин та влаштовуються у новій країні.