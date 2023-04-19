Крупнейший центр для беженцев в Варшаве собираются закрыть: 800 украинцев могут выселить

На содержащие центра уходит около 250 тысяч долларов ежемесячно. Но субсидии польского правительства в виде 80 тысяч скоро не будет, и людям, которые живут здесь дольше 120 дней, придется частично оплачивать свое жилье.

Related video

Украинских беженцев, живущих в польском центре гуманитарной помощи "Модлинска" в Варшаве, в скором времени могут начать выселять, так как правительство страны теперь требует от постояльцев приютов и центров помощи оплачивать половину стоимости жилья по прошествии 120 дней. Об этом пишет Newsweek.

27-летней винничанке Елене Кондратюк, которая в прошлом году переехала в Польшу, трудно вспоминать об Украине. Она долго не решалась переезжать, но в июне 2022-го, была вынуждена перебраться в Польшу, чтобы искать работу и помогать больному отцу.

Сейчас она одна из 800 граждан Украины, живущих в крупнейшем центре для беженцев в Варшаве. Здесь также находится 230 детей и 50 взрослых с ограниченными возможностями. В фанерной комнатке Елены стоят две небольшие раскладушки.

Переселенцы спят в небольших фанерных будках с раскладывающимися спальными местами

"Я не жалуюсь, мне не пришлось терять близких. Я также могла бы уехать из Польши в любую другую страну, но я хочу сделать что-то для других здесь. Хочу внести свой вклад — работать на кухне, передать немного любви, создать комфорт", — пояснила девушка, которой не выплачивали зарплату последние два месяца.

Но в скором времени она может лишиться своего временного места жительства.

До полномасштабного вторжения российских войск в Украину "Модлинска" был место для концертов и выставок. Теперь же организатор мероприятий Ярек Калики занимается рутинными делами в центре для беженцев.

"Мы никогда их не выгоняем. Матери и дети, пожилые и инвалиды — как в здравом уме мы можем оставить их без крыши над головой? Здесь они хотя бы в какой-то безопасности", — пояснил он.

Местный менеджер Збигнев Богуш поделился фотографиями и видео, снятыми в марте 2022 года, когда полмиллиона украинцев пытались найти место для ночлега Варшаве. Три миллиона украинцев переехали в Польшу за несколько недель.

Украинцы в Польше

1 марта руководство "Модлински" решило превратить часть выставочного зала в центр помощи переселенцам. С тех пор это учреждение выполняет функцию медицинского учреждения, ветеринарной клиники, детского сада, школы и игровой площадки.

Центру для беженцев нужно $250 000 в месяц

На содержащие центра уходит около 250 тысяч долларов ежемесячно. Но субсидии польского правительства в виде 80 тысяч скоро не будет, и людям, которые живут здесь дольше 120 дней, придется частично оплачивать свое жилье.

Такая инициатива местных чиновников вызывает тревогу у Ланы Савинович из организации IMR (International Medical Relief).

"Многие из вынужденных переселенцев не смогу найти убежище где-либо еще в Польше. Они болеют, они пожилые. Ужасно, что их выдворяют. Если бы они могли, они бы уже уехали", — пояснила она.

Сейчас центр для беженцев получает 40 злотых (9 долларов) в день из расчета на одного человека, из тех, которые живут здесь меньше 120 дней, а это около 30% от общего количества — 800 человек.

Авторы новой законодательной инициативы утверждают, что такой подход призван помочь беженцам стать более самодостаточными и влиться в польское общество. В свою очередь, гуманитарные организации заявляют, что это добавляет сложностей людям, которые и без того столкнулись с достаточными сложностями в жизни. В противном случае придется возвращаться в охваченную войной Украину.

Многие из тех, кто решил вернуться в украинские города, часто подвергающиеся обстрелам, впоследствии возвращались обратно в польский центр.

Роберт Щесны, координатор по работе с детьми и образованию в центре, говорит, что для образовательного процесса и общего благополучия детей крайне важно завершить учебный год. Важно стабилизировать повседневную рутину, поскольку нестабильность, с которой дети столкнулись не может пройти бесследно и не отразиться на образовании.

Постояльцы центра надеются, что кто-то все же спасет его от закрытия, но сейчас, если польское правительство не пересмотрит свои планы, или не найдется какой-то филантроп, сохранить "Модлинску" не удастся.

Напомним, что жители британских островов теперь уже крайне редко соглашаются предоставить жилье украинцам, которые переехали в Великобританию.

Ранее сообщалось об истории трех украинских переселенцах в Канаде, которые привезли в город на побережье Атлантики своих домашних животных и устраиваются в новой стране.