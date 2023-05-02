У Кенії пастор заморив голодом понад сотню людей: що показали перші розтини, — ЗМІ

Померлі, як зазначають журналісти, були послідовниками Міжнародної церкви Good News на чолі з Полом Маккензі, якого звинувачують у тому, що він навчав вірян морити себе голодною смертю, щоб першими потрапити на небо до апокаліпсису.

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У Кенії слідчі повідомили про завершення розтинів тіл дев'яти дітей віком від 18 місяців до 10 років і однієї дорослої жінки із понад сотні тіл, знайдених в неглибоких могилах у лісі Шакахола, округ Кіліфі. Тіла кількох дітей, ексгумованих у східній Кенії, мали ознаки голодування, а в деяких випадках – асфіксії. Про це заявив урядовий патологоанатом, повідомляє Reuters.

"Загалом у більшості з них були ознаки голодування. У шлунку не було їжі. У двох були ознаки асфіксії", — сказав журналістам головний державний патологоанатом Йогансен Одуор.

Одуор також зазначив, що уряд збирає зразки ДНК у людей, які повідомили про зникнення родичів. За його словами, процес узгодження триватиме щонайменше місяць.

За даними кенійського Червоного Хреста, більше ніж 300 людей вважаються зниклими безвісти.

Померлі були послідовниками Міжнародної церкви Good News на чолі з пастором Полом Маккензі, якого звинувачують у тому, що він навчав вірян морити себе голодною смертю, щоб першими потрапити на небо до кінця світу.

8 членів секти, яких знайшли виснаженими в лісі, пізніше померли. На цей час вдалося врятувати 44 людини.

Маккензі перебуває під вартою з 14 квітня разом із 14 іншими підозрюваними членами секти.

Раніше президент Кенії Вільям Руто заявив, що цього тижня призначить судову комісію для розслідування того, що сталося в Шакахолі.

Нагадаємо, що у Кенії поліція ексгумувала 27 тіл поблизу прибережного міста Малінді в межах розслідування у справі проповідника, який закликав своїх прислужників голодувати заради зустрічі з Ісусом.