Масштабна ДТП: у США було викинуто близько 1 мільйона бджіл на шосе (відео)

За даними Дорожнього патруля Флориди, тягач з причепом під керуванням 26-річного водія врізався у вантажівку, яка перевозила вулики, у яких знаходилося близько мільйона бджіл.

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У штаті Флорида, США, сталася дорожньо-транспортна пригода, яка викликала великий резонанс. Близько мільйона бджіл було викинуто на проїжджу частину, коли тракторний причіп врізався у вантажівку, яка перевозила комах. Про це пише New York Post.

Шосе було частково перекрито, і на місце події було викликано пасічників.

За даними Дорожнього патруля Флориди, тягач з причепом під керуванням 26-річного водія врізався у вантажівку, яка перевозила стоси вуликів, у яких знаходилося близько мільйона бджіл.

Бджоли не були агресивними Фото: ClickOrlando

"Після зіткнення в цьому районі опинилися тисячі бджіл. Було викликано пасічників, щоб зібрати крилатих втікачів. Повідомлень про травми не надходило", — заявили співробітники FHP.

Видання зазначає, що бджоли не були агресивними.

Компанія з виробництва вуликів пізніше зняла вулики, які були ще цілі, і відвезла їх на іншій вантажівці, але пошкоджені залишилися на місці події. Водіїв попросили уникати району зіткнення.

Раніше Фокус писав, що на жінку напали бджоли-вбивці та вжалили її понад 75 разів. Мати проводила фотосесію зі своїми двома доньками, коли комахи накинулися на них. Вона поспішила сховати дітей у машині, але сама зазнала атаки.

Також повідомлялося, що у Британії "суперщурі" захопили будинок викладача. Грем Шарп та його дружина почули, як гризуни бігали по стелі їхньої спальні, після чого вирішили викликати спеціалістів. Сімейна пара зателефонувала до компанії боротьби зі шкідниками, яка виявила, що щури залізли в будинок і оселилися у стінах.