Масштабное ДТП: в США было выброшено около 1 миллиона пчел на шоссе (видео)

По данным Дорожного патруля Флориды, тягач с прицепом под управлением 26-летнего водителя врезался в грузовик, перевозивший стопки ульев, в которых находилось около миллиона пчел.

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В штате Флорида, США, случилось дорожно-транспортное происшествие, которое вызвало большой резонанс. Около миллиона пчел были выброшены на проезжую часть, когда тракторный прицеп врезался в грузовик, перевозивший насекомых. Об этом пишет New York Post.

Шоссе было частично перекрыто, и на место происшествия были вызваны пчеловоды.

По данным Дорожного патруля Флориды, тягач с прицепом под управлением 26-летнего водителя врезался в грузовик, перевозивший стопки ульев, в которых находилось около миллиона пчел.

Пчелы не были агрессивными Фото: ClickOrlando

"После столкновения в этом районе оказались тысячи пчел. Был вызван пчеловод, чтобы собрать крылатых беглецов. Сообщений о травмах не поступало", — заявили сотрудники FHP.

Издание отмечает, что пчелы не были агрессивными.

Компания по производству ульев позже сняла ульи, которые были еще целы, и увезла их на другом грузовике, но поврежденные остались на месте происшествия. Водителей попросили избегать района столкновения в качестве меры предосторожности.

Ранее Фокус писал, что на женщину напали пчелы-убийцы и ужалили ее более 75 раз. Мать проводила фотосессию со своими двумя дочерьми, когда насекомые набросились на них. Она поспешила спрятать детей в машине, но сама подверглась атаке.

Также сообщалось, что в Британии "супер крысы" захватили дом преподавателя. Грэм Шарп и его жена услышали, как грызуны бегали по потолку их спальни, после чего решили вызвать специалистов. Семейная пара позвонила в компанию по борьбе с вредителями, которая обнаружила, что крысы забрались в дом и поселились в стенах.