Вибухи та катаклізми: астролог Глоба попередила про настання надскладного періоду у травні

Астролог рекомендує утриматися від далеких подорожей та небезпечних розваг. Травень 2023 року, каже Тамара Глоба, стане важким місяцем, коли людству загрожуватимуть вибухи, аварії, катаклізми, а людей "поглине агресія".

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Тамара Глоба, авторитетний астролог, заявляє, що травень стане важким місяцем для всього людства і найнебезпечніший період розпочнеться 15 травня. Про це вона розповіла у відео на своєму YouTube-каналі.

Фахівець із зірок впевнена, що небезпека буде присутня до кінця місяця та супроводжуватиметься безліччю аварій та катастроф, які торкнуться кожного жителя Землі. Виною всьому відлуння сонячного затемнення, що пройшло 20 квітня, і майбутнє місячне — у травні.

"Можуть прийти проблеми, пов'язані з природними явищами — стихія дасть про себе знати. Почастішають автомобільні аварії, почнуть руйнуватися будівлі, агресія захлесне людей. До 20 травня триватиме період, коли люди почнуть мігрувати, шукати кращого місця для життя", — каже астролог. на Youtube-каналі "Центр Тамари Глоби".

Астролог зі світовим ім'ям Тамара Глоба рекомендує утриматися від далеких подорожей та небезпечних розваг. За її прогнозом, у перші десять днів травня слід бути уважнішими на дорогах і при перельотах, а ближче до третьої декади можливі теракти, техногенні аварії, вибухи та землетруси. Загроза торкнеться всіх жителів Землі.

Тамара Глоба попереджає: "Почастішають автомобільні аварії, почнуть руйнуватися будівлі, агресія захлисне людей"

Раніше Фокус писав, що астрологи назвали три знаки Зодіаку, які є лідерами за своєю природою, вони вміють вести за собою цілі групи людей і мають авторитет і вплив.

Також повідомлялося, що астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким травень обіцяє романтичний настрій, нові емоції та події на любовному фронті у травні 2023 року.

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