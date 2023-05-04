Взрывы и катаклизмы: астролог Глоба предупредила о наступлении мрачного периода в мае

Астролог рекомендует воздержаться от дальних путешествий и опасных развлечений. Май 2023, говорит Тамара Глоба, станет тяжелым месяцем, когда человечеству будут угрожать взрывы, аварии, катаклизмы, а людей "захлестнет агрессия".

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Тамара Глоба, авторитетный астролог, заявляет, что май станет тяжелым месяцем для всего человечества и самый опасный период начнется 15 мая. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

Специалист по звездам уверена, что опасность будет присутствовать до конца месяца и сопровождаться множеством аварий и катастроф, которые затронут каждого жителя Земли. Виной всему отголоски солнечного затмения, прошедшего 20 апреля, и грядущее лунное в мае.

"Могут прийти проблемы, связанные с природными явлениями — стихия даст о себе знать. Участятся автомобильные аварии, начнут рушиться здания, агрессия захлестнет людей. До 20 мая будет длиться период, когда люди начнут мигрировать, искать лучшее место для жизни", — говорит астролог на Youtube-канале "Центр Тамары Глобы".

Астролог с мировым именем, Тамара Глоба рекомендует воздержаться от дальних путешествий и опасных развлечений. По ее прогнозу, в первые десять дней мая следует быть более внимательными на дорогах и при перелетах, а ближе к третьей декаде возможны теракты, техногенные аварии, взрывы и землетрясения. Угроза затронет всех жителей Земли.

Тамара Глоба предупреждает: "Участятся автомобильные аварии, начнут рушиться здания, агрессия захлестнет людей"

Ранее Фокус писал, что астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются лидерами по своей природе, они умеют вести за собою целые группы людей и обладают авторитетом и влиянием.

Также сообщалось, что астрологи назвали три знака Зодиака, которым май сулит романтическое настроение, новые эмоции и события на любовном фронте в мае 2023 года.

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