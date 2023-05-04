Палає ціле село: у РФ масово евакуюють людей через пожежу (фото, відео)

Загалом з дитячого психо-неврологічного диспансеру та будинку для літніх людей співробітники МНС РФ вивезли сотні осіб.

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На території села Успенка в Тюменській області РФ проводять евакуацію мешканців будинку у зв'язку з поширенням вогню. У Telegram-каналі МНС РФ 4 травня повідомили подробиці.

Вдалося з приватних будинків транспортували 79 осіб. Також з будинку для літніх людей "Милосердя" евакуйовано 45 осіб, які не мають здатності до самостійного пересування. Ще 370 дітей рятувальникам вдалося вивезти з дитячого психо-неврологічного диспансеру.

У відомстві додатково вирішили направити у локацію 50 фахівців та 4 одиниці техніки. Вони намагаються запобігти подальшому поширенню полум'я на житлові будинки та ліквідувати займання вже у пошкоджених будівлях.

Реакція СК РФ Тюменської області на пожежу в селі Успенка

Причину пожежі наразі не оголосили. Представники регіонального Слідчого комітету РФ почали перевірку за статтею 293 КК РФ — недбалість. За їхньою інформацією, вогнем знищено 13 будинків та кілька господарчих споруд. Постраждалих і загиблих внаслідок займання немає. Мешканці населеного пункту й надалі залишають його територію.

Нагадаємо, у Ставрополі сталася пожежа на складі ПММ. За даними МНС РФ, бочки з мазутом спалахнули на заводі "Євробетон", пожежі присвоїли другий ранг небезпеки. Займання сталося на майданчику, де переробляють автомобільні шини. Вогонь поширився на 500 квадратних метрів. Десятки одиниць техніки та рятувальників залучили до гасіння пожежі.

Також у лютому в Москві зафіксували сильну пожежу біля дослідницького інституту. Спалахнув автосервіс, в якому вибухають каністри з паливом. На другому поверсі будівлі було заблоковано двох людей. Пожежа спалахнула на території 1,5 тисячі квадратних метрів. Потім російські журналісти із посиланням на джерела в МНС Росії зазначили, що вибухають каністри з паливом, а сама пожежа відбувається на території автосервісу.