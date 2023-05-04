"Присвячуйте роботі 20 відсотків часу": у США хлопець покинув школу і став мільйонером

Минулого року Гайден Боулз отримав 15 мільйонів доларів, з яких 3 мільйони чистий прибуток, завдяки електронній комерції. Зараз хлопець розповідає про те, як йому вдалося досягти успіху в соцмережах.

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У 17 років Гайден Боулз із США припинив відвідувати школу, а в 19 років він уже був мільйонером. Наразі хлопцеві 22 роки й він вирішив достроково вийти на пенсію. Про це пише LadBible.

Успішний підприємець поділився своєю історією про те, як у підлітковому віці він започаткував кілька бізнесів, які допомогли йому почати заробляти гроші вже в ранньому віці.

Гайден покинув школу у 17 років, щоб заснувати платформу, що пропонує онлайн-курси за ціною до 575 доларів. Підліток також грамотно інвестував у нерухомість, щоби збільшити свій дохід. Коли хлопцеві виповнилося 18 років, він повідомив, що заробив достатньо грошей, щоб купити собі Lamborghini, а до 19 років став мільйонером.

"Я все ще працюю, я люблю працювати, але технічно я на пенсії завдяки грошам, які я отримав від інвестицій у нерухомість. Гроші, які мені платять, підтримують мій спосіб життя", — розповів Гайден.

Торік Боулз отримав 15 мільйонів доларів доходу Фото: Instagram/RealHayden

Торік Боулз отримав 15 мільйонів доларів доходу, з яких 3 мільйони чистий прибуток, завдяки електронній комерції.

Підприємець переконаний, що успіх полягає в наявності однієї головної мети та рекомендує створювати проєкти, що "масштабуються", якими можна займатися в довгостроковій перспективі. Він також радить знаходити баланс між роботою та особистим життям.

"Присвячуйте своїй роботі 20 відсотків часу. Якщо ви зможете це зробити, ви зможете заощаджувати, інвестувати та подвоювати свої доходи набагато швидше. Я знаю, про що ви думаєте. Присвячувати роботі 20 відсотків часу легко, коли у вас є мільйони, але якщо ви не можете цього зробити, отже, ви й не заробите достатньо грошей", — сказав Гайден.

Раніше Фокус писав, що 72-річний чоловік пішов працювати в McDonald's і став улюбленцем відвідувачів. Деріл Голмс провів лише один день вдома, перш ніж влаштуватися на нову роботу.

Також повідомлялося, що дві 10-річні дитини працювали в McDonald's без зарплати. За даними Міністерства праці США, двоє дітей готували та роздавали замовлення, прибирали ресторан, працювали біля вікна "drive-thru" та обслуговували касу.