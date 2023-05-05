Друга стрілянина за тиждень: у Сербії чоловік на авто розстріляв людей

Чоловік на авто, проїжджаючи в районі міста Младеновац, відкрив вогонь по перехожих з автоматичної зброї, а потім утік. Поліція оточила район та залучила авіацію для пошуку злочинця.

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У Сербії вдруге за останній тиждень сталася масова стрілянина. Слідом за 13-річним школярем, який вбив 9 учнів і охоронця в початковій школі Белграда, стрілянину з вікна свого автомобіля по людях влаштував 21-річний чоловік. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, щонайменше 8 осіб було вбито та 13 отримали поранення в Сербії в результаті серії розстрілів, які сталися на південь від Белграда. Стрілянина почалася пізно ввечері в четвер 4 травня поблизу міста Младеновац. Нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї з автомобіля, що рухався, а потім утік. Семеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Правоохоронці встановили особу стрільця — це 21-річний чоловік. Силовики оточили район, де він, імовірно, переховується, Над оточеним квадратом працюють вертольоти та безпілотники.

Міністр внутрішніх справ Братислав Гашич назвав напад "терористичним актом".

Нагадаємо, що 3 травня у Белграді у Сербії підліток влаштував стрілянину у початковій школі "Владислав Рибнікар". Учень 7 класу перебував під дією наркотиків спочатку вистрелив у вчительку, яка поставила йому погану оцінку, а потім вийшов у коридор і розстріляв шкільного охоронця та ще 8 дітей.

У США 84-річний чоловік вистрілив у 16-річного підлітка. Хлопчик хотів забрати своїх братів та сестер, але не знав, що помилився адресою.