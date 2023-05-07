"Закрила очі і обрала його": бездомна американка стала мільйонеркою завдяки лотереї

За словами Лючiї Форсет, вона й подумати не могла, що життя може дати другий шанс таким людям, як вона. Завдяки цій події вона увійшла до списку найбагатших людей Каліфорнії.

Related video

Жителька Сполучених Штатів Америки Лючія Форсет ще 6 років тому була бездомною, але все змінилося раптово завдяки виграшу в лотереї. Тепер вона мільйонерка. Про це повідомляє видання NDTV.

Сталося це цілком випадково завдяки лотерейному квитку Scratchers. Сума виграшу склала 5 мільйонів доларів, що дозволить закрити всі потреби жінки, яка багато років була позбавлена дому.

Придбала свій щасливий квиток вона у супермаркеті Walmart у Піттсбурзі. Поряд із магазином вона міняла масло у своєму автомобілі і вирішила випробувати удачу.

"Я купила лише один квиток. Я заплющила очі і обрала його, і він виграв!", — каже жінка.

Вона спочатку навіть не повірила, що це справді сталося. Трохи прийшовши до тями вона усвідомила, що стала володаркою 5 мільйонів доларів.

"Шість років тому я була бездомною. Цього року я виходжу заміж, отримую диплом молодшого спеціаліста і виграю 5 мільйонів доларів. Ніколи не думаєш, що в тебе є шанс виграти його. Ніколи не думала, що це станеться з кимось на кшталт мене ", — продовжила вона.

У пресрелізі Каліфорнійської лотереї йдеться, що завдяки щасливому квитку жінка увійшла до списку найбагатших людей Каліфорнії.

"Єдина місія Каліфорнійської лотереї — залучити додаткове фінансування для державної освіти, і це можливо лише за підтримки наших гравців", — заявила представниця Каліфорнійської лотереї Керолін Беккер.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що чоловік втретє за рік виграв у лотерею, обравши ті самі числа. 52-річний чоловік заявив, що ніколи не можна знати напевно, в який момент пощастить, але зазначив, що шанси на перемогу в лотереї дорівнюють нулю, якщо не брати участь у ній. Виграш він витратить на відпустку зі своєю дружиною.