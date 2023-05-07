"Найняли для вбивств": Медведєв пригрозив смертю обвинуваченим у замаху на Прилєпіна

Топсоратник Володимира Путіна подякував силовикам за "якісну роботу" і заявив, що злочинців мають засудити до тривалих термінів ув'язнення, де і можуть статися з ними "нещасні випадки".

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Заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент Дмитро Медведєв заявив, що причетні до замаху на пропагандистського письменника Захара Прилєпіна можуть постраждати. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 7 травня.

Насамперед він подякував співробітникам МВС, яким вдалося затримати нібито винного у скоєнні теракту на території Нижнього Новгорода за участю Захара Прилєпіна.

"Злочинці зізналися, що були завербовані спецслужбами бандерівської держави. За кримінальним законом їх, як і інших злочинців, судитимуть за теракт та засудять до тривалих термінів ув'язнення", — йдеться у повідомленні.

Окремо Дмитро Медведєв підкреслив, що із засудженими на довічне ув'язнення громадянами іноді "трапляються події" або "нещасні випадки", які призводять до смерті. І тоді термін ув'язнення зводиться до нуля.

"І тоді тривалий термін покарання швидко переривається з природних причин у зв'язку зі смертю ув'язненого. І це теж має велике виховне значення для нових ублюдків, яких найняли для вбивств", — продовжив Дмитро Медведєв, маючи на увазі подію у Нижньому Новгороді.

Замах на Захара Прилєпіна: що відомо

6 травня в районі Нижнього Новгорода в Росії пролунав вибух. Було підірвано автомобіль російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна. В результаті він отримав поранення та перебуває в лікарні. Раніше зазначалося, що вибуховий пристрій було закладено під днище машини під час зупинки біля кафе.

Ближче до вечора на території Росії було затримано підозрюваного у скоєнні замаху на пропагандиста. Ним виявився раніше засуджений уродженець України, якого бачили незадовго до трагедії поряд із машиною та будинком Захара Прилєпіна. У спецслужбах зазначають, що він працював із українськими спецслужбами.

Пізніше з'ясувалося, що він свого часу воював на боці проросійських бойовиків "ДНР" проти ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні відхрестилися від причетності до підриву Прилєпіна. Михайло Подоляк заявив, що підрив російського пропагандиста та письменника Захара Прилєпіна є постановкою Кремля.