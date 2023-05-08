"Вироблено ворогом Росії": у Держдумі хочуть по-новому маркувати західні товари

З такою ініціативою виступив депутат Олексій Журавльов, у якого, як зазначають журналісти, у колекції є мотоцикл від "недружнього" виробника.

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У Російській Федерації депутат Держдуми Олексій Журавльов запропонував маркувати товари з "недружніх" країн написом "вироблено ворогом Росії". Про це повідомляють росЗМІ 8 травня.

При цьому, як зазначив російський політик, напис має бути розміщений на найвиднішому місці великим шрифтом, щоб споживачі бачили, що вони купують.

"Дуже багато західних компаній, формально оголосивши про те, що йдуть з Росії, все ж таки в тому чи іншому вигляді намагаються у нас свою продукцію, як і раніше, продавати. Упевнений, що такі товари потрібно маркувати "вироблено ворогом Росії", причому обов'язково великим шрифтом і на найвиднішому місці", — йдеться у повідомленні.

Журналіст Ілля Шепелін з іронією припустив, як тепер виглядатиме ранок звичайного російського депутата, який висуває подібні ініціативи. Все тому, що більшість товарів, якими щодня користуються громадяни Російської Федерації були вироблені за межами їх батьківщини.

"Прокидається депутат, підходить до кавомашини вдома, читає: "вироблено ворогом Росії". Одягає костюмчик, у якого на бiрці знак якості: "вироблено ворогом Росії", взує туфлі відповідного виробника. Сідає в машину з написом "вироблено ворогом Росії" (конкретно депутат Журавльов може ще стрибнути на свій німецько-ворожий мотоцикл BMW), їде до Держдуми. Там голосує на комп'ютері, "виробленому ворогами Росії", з ворожим софтом", — повідомляє журналіст.

Наприкінці дня, як зазначає Ілля Шепелін, російський політик випиватиме алкоголь, теж не вітчизняного виробництва і думатиме про те, як "нелегко у колi ворогів".

Нагадаємо, 3 травня в Держдумі РФ вдалися до погроз після атаки дронів на Кремль. В'ячеслав Володін звинуватив Україну в нацизмі, вчиненні терактів та ядерному шантажі. Він вимагає застосування зброї, здатної "зупинити та знищити київський режим".