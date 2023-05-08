"Произведено врагом России": в Госдуме хотят по-новому маркировать западные товары

С такой инициативой выступил депутат Алексей Журавлев, у которого, как отмечают журналисты", в коллекции есть мотоцикл от "недружественного" производителя.

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В Российской Федерации депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил маркировать товары из "недружественных" стран надписью "произведено врагом России". Об этом сообщают росСМИ 8 мая.

При этом, как отметил российский политик, надпись должна быть размещена на самом видном месте крупным шрифтов, чтобы потребители видели, что они покупают.

"Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте", — говорится в сообщении.

Журналист Илья Шепелин с иронией предположил, как теперь будет выглядеть утро обычного российского депутата, который выдвигает подобные инициативы. Все потому что, огромная часть товаров, которыми ежедневно пользуются граждане Российской Федерации были произведены за пределами их родины.

"Просыпается депутат, подходит к кофемашине дома, читает: "произведено врагом России". Надевает костюмчик, у которого на бирке знак качества: "произведено врагом России", обувает туфли соответствующего производителя. Садится в машину с надписью "произведено врагом России" (конкретно депутат Журавлев может еще прыгнуть на свой немецко-вражеский мотоцикл BMW), едет в Госдуму. Там голосует на компьютере, "произведенном врагами России", с вражеским софтом", — сообщает журналист.

В конце дня, как отмечает Илья Шепелин, российский политик будет выпивать алкоголь, тоже не отечественного производства и думать о том, как "нелегко в кольце врагов".

Напомним, 3 мая в Госдуме РФ прибегли к угрозам после атаки дронов на Кремль. Вячеслав Володин обвинил Украину в нацизме, совершении терактов и ядерном шантаже. Он требует применения оружия, способного "остановить и уничтожить киевский режим".