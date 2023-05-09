$30 тисяч за зустріч з фейковим Маском: у Китаї стався скандал через двійника мільярдера (фото)

Китайці обурені нахабною брехнею: організатори обіцяли, що на презентацію журналу завітає Ілон Маск, однак на ній з’явився лише зовнішньо схожий чоловік. В компанії інцидент пояснили "культурними відмінностями".

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Китайського підприємця Гері Конга звинувачують у неправдивій рекламі заходу обіцянкою про появу почесного гостя — Ілона Маска. Про це 9 травня написали журналісти SCMP.

Конг, президент Китайсько-американської комерційної асоціації, відповідав за організацію свята з нагоди випуску першого номеру журналу Wall St Magazine. Вечірка відбулася 27 квітня на Манхеттені, на неї завітало понад 120 гостей.

У ЗМІ передали, що фейковий Маск з’явився на заході вже ввечері в оточенні охоронців. Він коротко презентував журнал та вручив кілька нагород, після чого залишив готель. Однак уважні люди помітили, що за голосом та зовнішністю "почесний гість" не був схожий на американського бізнесмена. Усвідомлення, що знаменитість виявилась підробкою, обурило та розлютило китайців.

Фото: AsiaFinance Фото: AsiaFinance

SCMP зазначило, що у пресрелізі захід описали як "вечірку Ілона Маска, присвячену презентації обкладинки на Манхеттені". Конг пояснив медійникам, що йшлося про святкування появи мільярдера на обкладинці журналу.

Згодом Китайсько-американська комерційна асоціація провела пресконференцію, намагаючись пояснити інцидент. У компанії зазначили, що яскрава реакція гостей на обман була результатом "відмінностей між китайською та західною культурами".

Сам Конг зізнався журналістам, що деякі гості платили за запрошення на презентацію. Зокрема, він розповів про сім квитків, придбаних "деякими людьми з материкового Китаю" за 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, 2 травня Фокус писав про зовнішньо схожу на Кейт Міддлтон 35-річну жінку з Франкліна. Вона поділилась у соцмережах, що завжди любила королівську особу.

Раніше, у березні, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що окупований Маріуполь відвідував фейковий Володимир Путін. У підтвердження своїх слів посадовець опублікував колаж з фото нібито президента РФ.