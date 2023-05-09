Майбутнє багатополярне: Шольц розповів, якою бачить Європу та закликав відмовитися від одноголосності

На думку голови німецького уряду, реформована Європа має відмовитися від європоцентризму та обрати шлях компромісів, які відповідають інтересам меншості.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок, 9 травня, заявив, що в майбутньому хотів би бачити Європу реформованою, великою і геополітичною, саме тому зараз така важлива політика міжнародного співробітництва та скасування принципу одноголосності у прийнятті рішень. Про це Шольц написав у своєму Twitter.

"Європа – наше майбутнє! І майбутнє Європи в наших руках. Я передбачаю велику, геополітичну та реформовану Європу", – пише він.

На думку політика, чесна політика розширення Союзу є дуже важливою для розширення Європи, тому він запропонував винагороджувати держави, які мають потенційну можливість вступити до Євросоюзу, що буде необхідним для збереження довіри та "миру в Європі".

Зокрема Шольц зазначив, що йдеться про Україну, Молдову, Грузію та країни Західних Балкан. Також Шольц підкреслив, що Європі необхідне "реальне партнерство" з країнами Африки, Азії та Південної Америки та "справедлива вільна торгівля" з Мексикою, Індією, Південною Америкою, Індонезією, Австралією та Кенією.

При цьому він зазначив, що реформована Європа має відмовитись від європоцентризму, оскільки "майбутнє буде багатополярним". Шольц переконаний, що Європа на шляху реформ зможе відмовитись від принципу одностайності у прийнятті рішень щодо зовнішньої політики та бюджету, якщо перейде на кваліфіковану більшість голосів.

"Найбільшу легітимність створює не одностайность, а демократична конкуренція більшості та компроміси, які також відповідають інтересам меншості", — пише канцлер Німеччини.

Також Олаф Шольц відреагував на військовий парад у Москві.

"У Москві сьогодні Путін розгорнув своїх солдатів і танки. Нехай нас не лякає таке позерство влади", – підсумував він.

Нагадаємо, 9 травня Олаф Шольц згадав російський військовий парад до Дня перемоги під час виступу у Європейському парламенті. Він закликав чиновників залишити страх та підтримувати Україну.

Наприкінці березня канцлер Німеччини припустив, що новини про готовність президента Росії сісти за стіл для мирних переговорів є фейком.