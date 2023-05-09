Китай встановив рекорд з експорту товарів до Росії (інфографіка)
За даними журналістів, загальний обсяг виторгу, отриманого Китаєм від РФ у квітні, сягнув приблизно 9,6 мільярда доларів, що на 153% перевищує торішній показник.
У квітні 2023 року Китайська народна республіка отримала рекордний виторг від експорту своєї продукції до Російської Федерації. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на дані китайської митниці.
У джерелі зазначається, що торгівля між Китаєм та РФ стала більш інтенсивною після початку повномасштабної війни в Україні. Рекордний показник китайського експорту до Росії було зафіксовано у квітні.
"Експорт Китаю до Росії у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд доларів, що є ознакою дедалі тісніших економічних відносин", — зазначили автори публікації.
Судячи з графіку, категорією китайського експорту в Росію, що найбільш швидко зростає, стало "транспортне обладнання". Істотна частка китайських товарів, що експортуються у РФ, також припадає на електроніку, котли, техніку і запчастини.
За словами журналістів, загальний обсяг торгівлі між КНР та Росією суттєво зріс внаслідок закупівель китайською стороною російських енергоресурсів, досягнувши приблизно 19 мільярдів доларів. Пік товарообігу спостерігався у березні.
Нагадаємо, що 9 травня глава китайського МЗС Цінь Ган заявив, що Пекін продовжить підтримувати контакт з обома сторонами війни в Україні. За словами дипломата, КНР "не дивитиметься на вогонь з іншого берега, не підливатиме олії".
Ми також повідомляли, що 9 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив стурбованість залежністю Євросоюзу від Китаю та звинуватив китайський уряд у тому, що він дедалі більше діє як конкурент, а не партнер.
Раніше, 8 травня, ми писали про те, що Євросоюз збирається ввести торгові обмеження на 8 китайських компаній, які допомагають постачати у РФ підсанкційні товари та технології, підтримуючи таким чином російський військово-промисловий комплекс.