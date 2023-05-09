У Китаї пообіцяли "рішучу" реакцію, якщо ЄС запровадить санкції проти його компаній

За словами міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганга, його країна не постачає жодної зброї в кризові країни або кризові регіони і застеріг від зриву "нормального обміну між китайськими та російськими компаніями".

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Китай попередив, що гостро відреагує, якщо Євросоюз запровадить санкції проти низки китайських компаній, які звинувачуються у продажу обладнання Росії, яке вона може використовувати для свого озброєння. Про це в інтерв'ю Bloomberg сказав міністр закордонних справ Китаю Цінь Ганга.

Відповідаючи на запитання про перспективи санкцій Цінь сказав, що Китай "не постачає жодної зброї в кризові країни або кризові регіони" та застеріг від зриву того, що він назвав "нормальним обміном між китайськими та російськими компаніями".

"Ми категорично проти будь-яких односторонніх санкцій проти Китаю. Якщо це буде так, ми реагуватимемо жорстко і рішуче. Ми також будемо захищати законні та законні інтереси нашої країни та наших компаній", — сказав він.

Виконавчий орган ЄС запропонував запровадити санкції проти кількох китайських компаній, які постачають Кремлю заборонені товари та технології, які допомагають його військовій машині в Україні.

Так, Європейська комісія стверджує, що цільові компанії — зокрема на материковім Китаї та у Гонконзі, а також компанії в Узбекистані, Вірменії та Об’єднаних Арабських Еміратах — "прямо підтримують військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні".

У квітні 2023 року Китай отримав рекордний виторг від експорту своєї продукції до Російської Федерації. Він збільшився на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд доларів.