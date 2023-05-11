Сотні українських біженців у Британії стали бездомними, майже половина переїхала, — BBC

За інформацією журналістів, 302 домоволодіння в одному лише графстві Східний Мідленд подали заявки про бездомність. У Дербіширі багатьом громадянам України, котрі отримали житло, згодом довелося шукати нове місце проживання.

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Понад 300 домоволодінь із графства Східний Мідленд, у яких розміщувалися українські біженці, подали заяви про бездомність. Про це повідомляє ВВС.

З 2022 року 6796 українців отримали тимчасовий притулок у графствах: Дербішир, Ратленд, Лестершир, Ноттінгемшир, Нортгемптоншир та Лінкольншир.

Представники влади Східного Мідленду заявили, що станом на 21 квітня 302 домоволодіння подали повідомлення про бездомність у регіоні.

Тепер українцям, які залишилися без даху над головою, або знайдуть тимчасове житло, або нових "спонсорів" — власників житла, які дають змогу переселенцям з України тимчасово пожити у своєму будинку.

Минулого року британська влада ініціювала програму "Дома для України" (Homes for Ukraine), щоб допомогти переселенцям, які втекли від війни.

"Це не може продовжуватися вічно"

Благодійна програма дозволяє громадянам України та їхнім родинам переїхати до Великобританії за наявності спонсора, який би надав місце проживання на півроку та більше.

Тисячі українців переїхали до Східного Мідленду таким чином, але через рік деякі домовласники більше не змогли надавати їм підтримку.

Більшості українських громадян, які знаходять нове житло, не потрібно подавати заяви про бездомність. У графстві Дербішир місцева влада зафіксувала, що майже половині українців, які отримали житло, згодом довелося переїхати.

За словами Роджера Анскомба, який прийняв матір з доньками, це не може тривати вічно.

"Через деякий час ми вирішили, що нам потрібна наша вільна спальня. Ми не змогли запрошувати в гості наших онуків", — пояснив він. При цьому своїх гостей він назвав чудовими людьми, яких йому не вистачатиме.

Стюарт Янг, виконавчий директор Ради графства Східний Мідленд, сказав, що кількість заявок про бездомність у регіоні залишається низькою, і влада гарантує, що таким людям швидко знайдуть нових "спонсорів" або тимчасове житло поки ведуться пошуки постійного місця проживання. Або ж нададуть підтримку, щоб люди могли самостійно знайти свій будинок.

Янг зазначив, що тисячі "спонсорів" громадян України у Великій Британії виявили "добру волю".

Ці дані були отримані від 26 з 35 місцевих управлінь у Дербіширі, Лестерширі, Ноттінгемширі, Нортгемптонширі та Лінкольнширі.

Нагадаємо, що британці тепер набагато рідше дають житло сім'ям з України. 70-річний Х'ю Коуелл, який дав притулок п'ятьом біженцям з України, розповів, що радий тому, що в його будинку тепер знову є сім'я. Мешканець міста Сток-он-Трент закликає співвітчизників активніше допомагати українцям.

Більше 1000 українців у Шотландії живуть на круїзному кораблі і кажуть, що їм "нема на що скаржитися".