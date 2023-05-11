Сотни украинских беженцев в Британии стали бездомными, почти половина переехала, — BBC

По информации журналистов, 302 домовладения в одном только графстве Восточный Мидленд подали заявки о бездомности. В Дербишире многим гражданам Украины, получившим жилье, впоследствии пришлось искать новое место жительства.

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Больше 300 домовладений из графства Восточный Мидленд, в которых размещались украинские беженцы, подали заявления об бездомности. Об этом сообщает BBC.

С 2022 года 6 796 украинцев получили временное убежище в графствах: Дербишир, Ратленд, Лестершир, Ноттингемшир, Нортгемптоншир и Линкольншир.

Представители властей Восточного Мидленда заявили, что, по состоянию на 21 апреля, 302 домовладения подали уведомления о бездомности в регионе.

Теперь украинцам, оставшимся без крыши над головой, либо найдут временное жилье, либо новых "спонсоров" — владельцев жилья, которые позволяют переселенцам из Украины пожить в своем доме.

В прошлом году британские власти начали проводить программу "Дома для Украины" (Homes for Ukraine), чтобы помочь переселенцам, бежавшим от войны.

"Это не может продолжаться вечно"

Благотворительная программа позволяет гражданам Украины и их семьям переехать в Великобританию при наличии спонсора, который бы предоставил место жительства на полгода и больше.

Тысячи украинцев переехали в Восточный Мидленд таким образом, но по прошествии года некоторые домовладельцы больше не смогли оказывать им поддержку.

Большинству украинских граждан, которые находят новое жилье, не нужно подавать заявления о бездомности. В графстве Дербишир местные власти зафиксировали, что почти половине украинцев, получивших жилье, впоследствии пришлось переехать.

По словам Роджера Анскомба, который принял мать и дочерьми из Украины, это не может продолжаться вечно.

"Спустя некоторое время мы решили, что нам нужна наша свободная спальня. Мы не смогли приглашать в гости наших внуков", — пояснил он. При этом своих гостей он назвал замечательными людьми, которых ему будет не хватать.

Стюарт Янг, исполнительный директор Совета графства Восточный Мидленд, сказал, что число заявок о бездомности в регионе остается низким, и власти гарантируют, что таким людям быстро найдут новых "спонсоров" или временное жилье пока ведутся поиски постоянного места жительства. Или же окажут поддержку, чтобы люди могли самостоятельно найти свой дом.

Янг отметил, что тысячи"спонсоров" граждан Украины в Великобритании проявили "добрую волю".

Эти данные были получены от 26 из 35 местных управлений в Дербишире, Лестершире, Ноттингемшире, Нортгемптоншире и Линкольншире.

Напомним, что британцы теперь намного реже предоставляют жилье семьям из Украины. 70-летний Хью Коуэлл, приютивший пятерых беженцев из Украины, рассказал, что рад тому, что в его доме теперь вновь есть семья. Житель города Сток-он-Трент призывает соотечественников активнее помогать украинцам.

Больше 1000 украинцев в Шотландии живут на круизном корабле и говорят, что им "не на что жаловаться".