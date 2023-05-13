Над Червоною площею у Москві затримали таджиків, які запустили повітряні кулі із прапором України

Через деякий час чоловіків затримали, але вони здивувалися пред'явленим претензіям і розповіли, що на плакаті було написано "Спасибі за дочку".

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У небі над Червоною площею у Москві 12 травня було помічено повітряні кулі, які підняли у повітря прапор із національними кольорами України. Як повідомили очевидці, що кульки запустили двоє чоловіків, які зупинилися біля Червоної площі, після чого швидко поїхали, повідомляє Telegram-канал Baza.

У публікації йдеться про те, що приблизно через годину автомобіль Opel, з якого запустили кульки, був затриманий. У ньому сиділи двоє громадян Таджикистану: 30-річний Алішер Кодиров і 27-річний Бахром Усманов, які зізналися у скоєному. Проте чоловіки здивувалися з приводу претензій до них, оскільки, за їхніми словами, плакат, який був піднятий повітряними кулями, був у рожево-фіолетово-жовтих кольорах, а на ньому було написано "Дякую за дочку".

"Ймовірно, чоловіків обдурили та використали "в темну" для цієї акції. Фото повітряних куль з'явилися у соцмережах українського політика", — написали автори публікації.

У результаті Кодирова і Усманова склали адміністративні протоколи за кількома статтями, зокрема і порушення режиму перебування біля РФ і дискредитацію російських збройних сил.

Нагадаємо, що ці знімки опублікував у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який у коментарі до фото написав: "Р*сня, звикай".

Повітряні кулі на Москві з жовто-блакитним прапором

Раніше повідомлялося, що в російському Челябінську відкрили першу кримінальну справу через коментар у соцмережах про атаку дронів на Кремль. Місцевий суд 12 травня заарештував Олексія Сидорова після того, як у трансляції на своєму YouTube-каналі він згадав про недавній вибух БПЛА у Москві.