У Москві над Кремлем пролетів український прапор, — Андрющенко (фото)

Невідомі прикріпили український прапор до повітряних куль та запустили прямо над Червоною площею, розповів радник мера Маріуполя.

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У небі над Червоною площею у Москві пролетів український прапор на повітряних кулях. Про це сьогодні, 12 травня, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Український стяг пролетів прямо над Кремлем, прикріплений до повітряних куль. Хто і як його запустив — поки що невідомо.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в районі Таврійського палацу 14 квітня на флагшток підняли прапор України.

23 березня у селі Грушівка Судацького району на території окупованого Криму невідомі вивісили прапор України на вежі мобільного зв'язку.

11 травня нардеп Олександр Маріковський, який у Туреччині побився з депутатом Держдуми РФ через український прапор, передав національний символ голові української розвідки Кирилу Буданову.