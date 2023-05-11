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Буданову передали на підпис прапор, через який сталася бійка на засіданні ПАЧЕС (фото, відео)

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Кирило Буданов поставив підпис на прапорі, який хотів знищити російський депутат

За словами нардепа Олександра Маріковського, прапор планують продати з молотка, а отримані гроші використати на благодійність.

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Нардеп Олександр Маріковський, який у Туреччині побився з депутатом Держдуми РФ через український прапор, передав національний символ голові української розвідки Кирилу Буданову. Про це парламентарій написав на своїй сторінці у Фейсбуці у четвер, 11 травня.

"У руках генерала Кирила Буданова саме той прапор, за крадіжку якого росіянин "огріб по морді" — написав Маріковський.

Відомо, що Буданов поставив свій підпис на українському прапорі.

"Підпис Буданова надасть символізму та додаткової значущості нашому українському символу", — додав Маріковський.

Він також уточнив, що зараз погоджує умови, за яких прапор можна буде продати на аукціоні, а гроші передати на благодійність.

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Глава української розвідки Кирило Буданов поставив свій підпис на прапорі, який нардеп Маріковський відібрав у Туреччині у агресивного депутата Держдуми РФ

Який інцидент стався з українським прапором у Туреччині

4 травня на Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі між представниками двох країн виникла сутичка через провокацію депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої, яка приколола до піджака "георгіївську стрічку".

Бійка сталася в ефірі програми "60 хвилин". Депутат Держдуми Ольга Тимофєєва давала коментар, як раптом за її спиною виник депутат з України Олександр Маріковський. Він тримав прапор та вигукував проукраїнські гасла.

Співробітник міжнародного управління Держдуми вирвав прапор із його рук.

Проте пізніше у кулуарах нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що той зірвав прапор України. Охорона заходу швидко втрутилася у бійку та розвела учасників у різні боки.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що Держдума РФ нагородила чиновника, який зірвав український прапор у Туреччині. Подяку "заробив" Валерій Ставицький, який, на думку керівництва парламенту країни-агресора, "проявив професіоналізм і відстояв Росію".

Також ЗМІ 8 травня писали про те, що у центральному парку Тбілісі чоловік зірвав прапор України. Сам нападник опублікував відео події у соціальних мережах.